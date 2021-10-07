Из-за опиловки деревьев в Липецке повреждены два автомобиля

Полиция проводит проверку.





























Напротив дома №3 на улице Индустриальной из-за опиловки деревьев сегодня были повреждены два автомобиля.- Спил проводился частично, части деревьев были расположены на проезжей части, что в течении дня привело к двум аварийным ситуациям, - рассказала GOROD48 липчанка Татьяна Козлова. - Утром был поврежден один автомобиль, в обеденное время произошёл второй такой случай. Утром пострадал мой папа — у него машина «Митсубиси Аутлендер». Сейчас пострадала незнакомая мне девушка — у неё красная «Лада», в которой пробита фара, стволы деревьев в колесе, под аркой колёса, в фаре, машина не может завестись.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по данному факту проводит отдел полиции №3. Полицейские только выехали на осмотр места происшествия.Кто проводил работы по опиловке деревьев, пострадавшие сейчас выясняют. Управляющая компания и энергетики от того, что производили опиловку, уже открестились.