Происшествия

сегодня, 16:33

Из-за опиловки деревьев в Липецке повреждены два автомобиля

4 1071
#дерево #автомобиль
3
Из-за опиловки деревьев в Липецке повреждены два автомобиля

Полиция проводит проверку.

Напротив дома №3 на улице Индустриальной из-за опиловки деревьев сегодня были повреждены два автомобиля.

- Спил проводился частично, части деревьев были расположены на проезжей части, что в течении дня привело к двум аварийным ситуациям, - рассказала GOROD48 липчанка Татьяна Козлова. - Утром был поврежден один автомобиль, в обеденное время произошёл второй такой случай. Утром пострадал мой папа — у него машина «Митсубиси Аутлендер». Сейчас пострадала незнакомая мне девушка — у неё красная «Лада», в которой пробита фара, стволы деревьев в колесе, под аркой колёса, в фаре, машина не может завестись.

65D23A31-CF79-46E4-89E1-BA460B2E845A.jpeg+2021-10-07-16.06.01.jpg

48116BE9-AD18-4A3A-953C-357E7283CD94.jpeg+2021-10-07-16.06.01.jpg

53E20A16-9837-443C-A3EC-8E84680A0B2A.jpeg+2021-10-07-16.06.01.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по данному факту проводит отдел полиции №3. Полицейские только выехали на осмотр места происшествия.

Кто проводил работы по опиловке деревьев, пострадавшие сейчас выясняют. Управляющая компания и энергетики от того, что производили опиловку, уже открестились.
4 1071
#дерево #автомобиль
3

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

митяй

22 минуты назад
это инопланетяне производили опиловку
ответить

Водитель

28 минут назад
Палач, у нас обычно в рукожопости виноваты все мэр, пэр, сэр, дума в полном составе, сенат, президент, межгалактический император, и все все все.
ответить

Палач

54 минуты назад
Какой мэр,такие и рабочие.
ответить

Это РАШКА ДЕТКА

сегодня, 16:45
Я бы им за свою машину руки отпилил
ответить

Еще в рубрике

Суд не стал прекращать уголовное дело по взрыву на «Либойле»
#Либойл #взрыв
Суд не стал прекращать уголовное дело по взрыву на «Либойле»

29 минут назад

Происшествия
В Грязях осудили убившего мать мужчину
#убийство
2
В Грязях осудили убившего мать мужчину

сегодня, 14:27

Происшествия
Спасатели достали из пруда автомобиль с телом водителя внутри
3
Спасатели достали из пруда автомобиль с телом водителя внутри

сегодня, 12:23

Происшествия
В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу
#ДТП
7
В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу

сегодня, 12:02

Происшествия
Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина
#кража #магазин
15
Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина

сегодня, 10:19

Происшествия
Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания
#МЧС #пожар
3
Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания

сегодня, 10:17

Происшествия