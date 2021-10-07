Предприниматели и УФАС обсудили правила общения с сетевыми монополистами

3 октября отмечается 18-я годовщина, совершеннолетие, со дня создания регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», одного из старейших объединений в Липецкой области. При этом для Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 2021 год – юбилейный, 30 лет со дня создания.

- Поздравляю всех участников Союза с «совершеннолетием»! Хочется пожелать, чтоб с этого прекрасного возраста, начался еще более активный рост, открылись новые возможности в реализации планов и воплощении в жизнь самых смелых идей! – отметила Ольга Митрохина, заместитель председателя правления – исполнительный директор «СППЛО».

Антимонопольная служба представила липецким предпринимателям порядок некоторых шагов в спорах с энергетиками для грамотного общения в правовом поле.

Спору между предпринимателями и энергетиками-сетевиками в Липецком РСПП в начале весны посвящали отдельную встречу . Тогда представители бизнес-сообщества пожаловались на несоизмеримо высокие штрафы, которые начислял им сетевой монополист после различных проверок – например, на суммы штрафов за безучетное потребление электроэнергии компании по расчетам могли пользоваться электричеством десятки лет. Тогда же звучали претензии на процедуру проведения внеплановых и плановых проверок, отсутствие четкого алгоритма – как именно энергетики должны оповещать потребителей о проверках, кто может на них присутствовать.

6 октября на площадке Липецкого РСПП эта тема получила продолжение – участники Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области встретились с руководителем регионального управления федеральной антимонопольной службы Ириной Поткиной. В ведомстве разработали на основе уже поступивших жалоб и проведенных разбирательств примерный порядок действия для бизнесменов, если возник конфликт с сетевой организацией.

- В марте мы собирались, чтобы обобщить вопросы, которые предприниматели хотели бы задать сетевикам. Попытались понять, какие пробелы в законодательстве мешают диалогу энергетиков и бизнеса, как поступать, если штраф выходит за грань разумного. Антимонопольная служба подготовила свои рекомендации, опираясь на ваши вопросы и судебную практику, - отметила, открывая встречу, заместитель председателя правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина.

Количество обращений от предпринимателей на сетевого монополиста в последний год заметно выросло, рассказала руководитель Липецкого УФАС Ирина Поткина. Стало больше жалоб на поверки приборов учета, встречаются заявления по поводу требований показать сетевикам дополнительную документацию. Рост жалоб в надзорный орган – хороший знак, считает Ирина Поткина:

- Такие обращения и последующая судебная практика позволяют выработать более четкие правила и алгоритмы работы, которые не допускают двоякого толкования. Предпринимателям становится проще работать.

Она пояснила – ответственность за содержание прибора учета по закону ложится на потребителя. Для защиты своих прав он не только назначает ответственное лицо, которое обеспечивает проверяющим доступ, такой человек при проверках может вести фото- и видеофиксацию, если же проблема выявилась вне рамок проверки, такой человек составляет служебную записку – если возникнет конфликт, такая записка может сыграть «в плюс» организации-потребителю.

- Отказ подписать акт, который составляют проверяющие, напротив, добавит сомнений по поводу вашего желания вести диалог. Но есть нюанс – в акте вы имеете право делать свои замечания и пояснения. Например, вас не поставили в известность, что проверка плановая, в акте указано лицо, которое не присутствовало на некоторых объектах, проверяющие отказались ждать представителя от компании-поставщика. Если произойдет конфликт, такие пояснения в официальном акте помогут суду увидеть вашу точку зрения, -

Предприниматели высказали пожелание надзорному ведомству разработать вместе с монополистом четкий порядок оповещения о графике и конкретных датах проведения проверок. Сейчас, по словам бизнесменов, можно узнать, что контролеры могут навестить компанию в ближайший месяц – и никакого четкого времени их визита.

Предприниматели назвали проблемы, с которыми они сталкивались при присоединении к сетям. Так, если требовались дополнительные мощности, в аналогичных условиях энергетики могли предъявить разные суммы для оплаты подключения. Встречались нарушения сроков техприсоединения. Ирина Поткина напомнила – в спорных случаях есть УФАС и Ростехнадзор. А диалог в присутствии третьих лиц почему-то налаживается быстрее.

- Тема общения бизнеса и энергетиков – очень обширная. Думаю, мы еще не раз встретимся на нашей площадке, чтобы посмотреть, как продвигаются дела, какие проблемы удается решать, а с какими нужно продолжать бороться, - добавила, завершая встречу, Ольга Митрохина.