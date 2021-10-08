Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 8 октября. Сегодня нас ждет интересный день, да и выходные обещают быть нескучными. В пятницу в Липецке ожидается отличная солнечная погода. В городе продолжается театральный фестиваль. Сегодня планируют определить подрядчика на завершение благоустройства улицы Белана. В выходные в Липецке состоятся презентации новых книг. Турист расскажет о своем путешествии «Из Грязи в Князи». Этой ночью загадываем желания.

Погода



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +10 до +12 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В выходные Липецк останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается.



Дороги



Сезон дорожных ремонтов продолжается. На улице Энгельса срезали старый асфальт и уложили выравнивающий слой нового. На Полярной – приступили к демонтажным работам, в планах – устройство нижнего и верхнего слоев покрытия.



ЛипецкЯндекс.Карты





Сладость в радость



Молодая мама Дарья делится рецептом вкусного десерта.



View this post on Instagram Публикация от (@mamastepaski)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Забота о здоровье



Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в торговом центре и на почте.



View this post on Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Сквер Белана



Сегодня планируют определить победителя аукциона на завершение благоустройства пешеходной зоны Белана. Известно, что до финальной стадии торгов дошли всего две компании. Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка должны были обустроить ко Дню города. Там еще нужно закончить укладку плитки в пешеходных зонах, заасфальтировать велодорожки, устроить прорезиненное покрытие на спортивной площадке, озеленить сквер, смонтировать оборудование для уличной гимнастики и установить малые архитектурные формы – лавочки и урны.



Ваши предложения



От липчан ждут предложений по комплексному благоустройству улицы Терешковой. Сейчас уже приступили к разработке проекта комплексного благоустройства улицы Терешковой (в границах домов №№16-20). Там планируют обновить фасады зданий, а также благоустроить прилегающие территории. Предложения и пожелания от жителей и бизнесменов расположенных там торговых точек до 10 октября ждут на электронный адрес



Семейное искусство



Липчан приглашают на выставку «Семейная мастерская Ильиных. Огонь души». Она откроется 8 октября в 17:00 в музее народного и декоративно-прикладного искусства. На ней будут представлены романовская глиняная игрушка и гончарная посуда, изготовленные в семейной мастерской Ильиных, а также текстиль и плетёные из лозы изделия, выполненные предыдущими поколениями семьи.



Помощь зоопарку



Липецкий зоопарк еще принимает излишки урожая. Фермеры, садоводы и огородники региона могут подарить животным их любимые угощения — мед, морковь, капусту, свеклу, картофель, кабачки, тыкву, зелень, черноплодную рябину, шиповник, яблоки, арбузы, дыни, виноград, облепиху, огурцы и другие вкусности. Для участия в акции «Добрый урожай» необходимо позвонить телефону 77-12-27 и после этого доставить «подарки» в зоопарк.



Ночь желаний



Сегодня вечером небо над Липецком украсит звездопад — пик метеорного потока Дракониды. В 2021 году ожидается до 15 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров благоприятны и без оборудования.



Водные баталии



9 и 10 октября в акватории реки Воронеж пройдут Кубок Липецкой области по рафтингу и I этап Кубка региона по гребле на байдарках и каноэ. Старты запланированы на 10:00. Понаблюдать за соревнованиями можно у Центрального пляжа и Петровского моста.



Талантливые современники



9 октября в 11:00 в научной библиотеке начнется презентация антологии «Писатели Липецкого края. XIX век» (16+). Книга продолжает серию изданий «Писатели Липецкого края. XXI век» (2015 г.) и «Писатели Липецкого края. XX век» (2020 г.). Вход свободный.



Непутевые заметки



В субботу в 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» начнется встреча с путешественником, который пытался пройти «Из Грязи в Князи», но ему помешало ДТП в Липецке.



View this post on Instagram Публикация от Лофт пространство | Липецк (@vbiblioteku)



Время сказок



10 октября в 15:00 в библиотеке на Кузнечной начнется презентация книги «Сказки о том, как царь Пётр в Липецке бывал» (6+). На творческой встрече автор книги расскажет о городских легендах, об авторских сказках и авторском пересказе известных легенд. Участники презентации услышат чтение сказок в исполнении автора и наших земляков. Вход свободный.



Театральный фестиваль



До 13 октября в городе будет проходить XXXVII Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В рамках форума свои спектакли представят театры из Белоруссии, российские коллективы – из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов нашей страны. Посетить спектакли можно и бесплатно: молодежь может воспользоваться «Пушкинской картой».



Главное фото:



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +10 до +12 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В выходные Липецк останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается.Сезон дорожных ремонтов продолжается. На улице Энгельса срезали старый асфальт и уложили выравнивающий слой нового. На Полярной – приступили к демонтажным работам, в планах – устройство нижнего и верхнего слоев покрытия.Молодая мама Дарья делится рецептом вкусного десерта.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в торговом центре и на почте.Сегодня планируют определить победителя аукциона на завершение благоустройства пешеходной зоны Белана. Известно, что до финальной стадии торгов дошли всего две компании. Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка должны были обустроить ко Дню города. Там еще нужно закончить укладку плитки в пешеходных зонах, заасфальтировать велодорожки, устроить прорезиненное покрытие на спортивной площадке, озеленить сквер, смонтировать оборудование для уличной гимнастики и установить малые архитектурные формы – лавочки и урны.От липчан ждут предложений по комплексному благоустройству улицы Терешковой. Сейчас уже приступили к разработке проекта комплексного благоустройства улицы Терешковой (в границах домов №№16-20). Там планируют обновить фасады зданий, а также благоустроить прилегающие территории. Предложения и пожелания от жителей и бизнесменов расположенных там торговых точек до 10 октября ждут на электронный адрес art-plan20@yandex.ru Липчан приглашают на выставку «Семейная мастерская Ильиных. Огонь души». Она откроется 8 октября в 17:00 в музее народного и декоративно-прикладного искусства. На ней будут представлены романовская глиняная игрушка и гончарная посуда, изготовленные в семейной мастерской Ильиных, а также текстиль и плетёные из лозы изделия, выполненные предыдущими поколениями семьи.Липецкий зоопарк еще принимает излишки урожая. Фермеры, садоводы и огородники региона могут подарить животным их любимые угощения — мед, морковь, капусту, свеклу, картофель, кабачки, тыкву, зелень, черноплодную рябину, шиповник, яблоки, арбузы, дыни, виноград, облепиху, огурцы и другие вкусности. Для участия в акции «Добрый урожай» необходимо позвонить телефону 77-12-27 и после этого доставить «подарки» в зоопарк.Сегодня вечером небо над Липецком украсит звездопад — пик метеорного потока Дракониды. В 2021 году ожидается до 15 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров благоприятны и без оборудования.9 и 10 октября в акватории реки Воронеж пройдут Кубок Липецкой области по рафтингу и I этап Кубка региона по гребле на байдарках и каноэ. Старты запланированы на 10:00. Понаблюдать за соревнованиями можно у Центрального пляжа и Петровского моста.9 октября в 11:00 в научной библиотеке начнется презентация антологии «Писатели Липецкого края. XIX век» (16+). Книга продолжает серию изданий «Писатели Липецкого края. XXI век» (2015 г.) и «Писатели Липецкого края. XX век» (2020 г.). Вход свободный.В субботу в 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» начнется встреча с путешественником, который пытался пройти «Из Грязи в Князи», но ему помешало ДТП в Липецке.10 октября в 15:00 в библиотеке на Кузнечной начнется презентация книги «Сказки о том, как царь Пётр в Липецке бывал» (6+). На творческой встрече автор книги расскажет о городских легендах, об авторских сказках и авторском пересказе известных легенд. Участники презентации услышат чтение сказок в исполнении автора и наших земляков. Вход свободный.До 13 октября в городе будет проходить XXXVII Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В рамках форума свои спектакли представят театры из Белоруссии, российские коллективы – из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов нашей страны. Посетить спектакли можно и бесплатно: молодежь может воспользоваться «Пушкинской картой».Главное фото: Марина Пажитнова