Общество
сегодня, 14:39
Липчан ждут на диктант Путина
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Акция проверка знаний по географии запланирована на 14 ноября. Пока ее надеются провести в оффлайне.
В Липецкой области прошли регистрацию первые площадки для проведения просветительской акции «Географический диктант — 2021». Пока регистрацию прошли четыре площадки. Это ЕГУ им. Бунина и РНУ, открытые площадки совокупно готовы принять 350 участников. В Липецке тоже пока две площадки: центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и областная научная библиотека. В центре готовятся принять 150 человек, но здесь закрыта свободная регистрация. А вот в библиотеке на Кузнечной готовы принять всех желающих. Площадка сможет вместить 50 человек, сообщили GOROD48 в учреждении культуры. В доковидные годы она обычно принимала порядка 60 участников акции.
- В этом году в библиотеке планируется провести «Географический диктант» в очном формате с соблюдением санитарных норм по предварительной регистрации. Количество посадочных мест ограничено, - отметили в библиотеке. - В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам акции будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удаленном формате.
Участникам традиционно будет предложено ответить на 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.
С 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества Владимира Путина ежегодно проводится Всероссийский географический диктант. Его основной целью является оценка уровня географической грамотности населения. Помимо России к акции присоединились 33 страны мира. В их числе — Бельгия, Швейцария, Китай, Египет, Израиль, Камбоджа, Сербия, Украина и другие.
- В этом году в библиотеке планируется провести «Географический диктант» в очном формате с соблюдением санитарных норм по предварительной регистрации. Количество посадочных мест ограничено, - отметили в библиотеке. - В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам акции будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удаленном формате.
Участникам традиционно будет предложено ответить на 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.
С 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества Владимира Путина ежегодно проводится Всероссийский географический диктант. Его основной целью является оценка уровня географической грамотности населения. Помимо России к акции присоединились 33 страны мира. В их числе — Бельгия, Швейцария, Китай, Египет, Израиль, Камбоджа, Сербия, Украина и другие.
5 379
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