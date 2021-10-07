Общество

сегодня, 14:39

Липчан ждут на диктант Путина

5 379
#географический диктант #акция
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Липчан ждут на диктант Путина

Акция проверка знаний по географии запланирована на 14 ноября. Пока ее надеются провести в оффлайне.

В Липецкой области прошли регистрацию первые площадки для проведения просветительской акции «Географический диктант — 2021». Пока регистрацию прошли четыре площадки. Это ЕГУ им. Бунина и РНУ, открытые площадки совокупно готовы принять 350 участников. В Липецке тоже пока две площадки: центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и областная научная библиотека. В центре готовятся принять 150 человек, но здесь закрыта свободная регистрация. А вот в библиотеке на Кузнечной готовы принять всех желающих. Площадка сможет вместить 50 человек, сообщили GOROD48 в учреждении культуры. В доковидные годы она обычно принимала порядка 60 участников акции.

- В этом году в библиотеке планируется провести «Географический диктант» в очном формате с соблюдением санитарных норм по предварительной регистрации. Количество посадочных мест ограничено, - отметили в библиотеке. - В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам акции будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удаленном формате.

Участникам традиционно будет предложено ответить на 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

С 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества Владимира Путина ежегодно проводится Всероссийский географический диктант. Его основной целью является оценка уровня географической грамотности населения. Помимо России к акции присоединились 33 страны мира. В их числе — Бельгия, Швейцария, Китай, Египет, Израиль, Камбоджа, Сербия, Украина и другие.
5 379
#географический диктант #акция
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Комментарии (5)

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Ты дэбил

14 минут назад
Атас, или жертва ЕГЭ. Это карта России. Посмотри на обрубки с запада и юга.
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МестныйЯ

54 минуты назад
зрк, ну в банковских документах до сих пор используется кодировка валюты (рубль ссср)
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зрк

59 минут назад
МестныйЯ, конечно жив произошла грандиозная подмена
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МестныйЯ

сегодня, 15:06
Атас, лишний раз напоминают, что всё-таки СССР жив))
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Атас

сегодня, 14:49
Так это карта СССР.
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