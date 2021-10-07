Происшествия
13 минут назад
В Грязях осудили убившего мать мужчину
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На теле женщины обнаружили не мене 39 ножевых ранений.
Сегодня в Грязинском городском суде вынесли обвинительный приговор 51-летнему мужчине, убившему свою мать. По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» грязинца приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события разворачивались вечером 18 февраля этого года в период с 21.20 по 23.28 в частном доме по улице Куйбышева в городе Грязи. Мужчина по пьяни поссорился со своей 80-летней матерью и в ходе перепалки схватил нож и нанёс им женщине не менее 39 ударов: два удара пришлись в область сердца, как минимум один — в шею и ещё 36 — в левую руку, туловище, голову и шею. От многочисленных ран сердца, щитовидной железы, сонной артерии, трахеи и кровопотери женщина скончалась.
Уже в ходе следствия мужчина свою вину признал и объяснил свои действия тем, что был сильно пьян. Сестра грязинца рассказала, что её мама и брат жили вместе, брат нигде не работал и был на полном содержании у пенсионерки, из-за чего та его постоянно попрекала. Отношения близких родственников вообще были не очень хорошими: ещё в 2016-м году мужчина избил свою мать, после чего женщина заявила на сына в полицию.
Соседка погибшей рассказала, что пожилая женщина тоже периодически выпивала с сыном и часто на него кричала. Ругань из дома была слышна постоянно. 18 февраля в 22:30 соседи слышали громкие крики, видели, как грязинец ходил вокруг дома без верхней одежды. А в 00:30 к соседке постучал 51-летний мужчина, который сообщил, что их дом ограбили и зарезали его мать. Когда испуганная женщина увидела лежащую на диване соседку с воткнутым в грудь ножом, она сразу позвонила в службу «112».
Ещё один сосед этого семейства рассказал, что мужчина регулярно побивал мать, которая была ещё и его собутыльницей. В тот роковой вечер буйный сосед заходил и в этот дом. Но сначала из его пьяной речи ничего не поняли, а во второй раз и вовсе не открыли дверь. А оказалось — тот хотел рассказать о уже случившейся трагедии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события разворачивались вечером 18 февраля этого года в период с 21.20 по 23.28 в частном доме по улице Куйбышева в городе Грязи. Мужчина по пьяни поссорился со своей 80-летней матерью и в ходе перепалки схватил нож и нанёс им женщине не менее 39 ударов: два удара пришлись в область сердца, как минимум один — в шею и ещё 36 — в левую руку, туловище, голову и шею. От многочисленных ран сердца, щитовидной железы, сонной артерии, трахеи и кровопотери женщина скончалась.
Уже в ходе следствия мужчина свою вину признал и объяснил свои действия тем, что был сильно пьян. Сестра грязинца рассказала, что её мама и брат жили вместе, брат нигде не работал и был на полном содержании у пенсионерки, из-за чего та его постоянно попрекала. Отношения близких родственников вообще были не очень хорошими: ещё в 2016-м году мужчина избил свою мать, после чего женщина заявила на сына в полицию.
Соседка погибшей рассказала, что пожилая женщина тоже периодически выпивала с сыном и часто на него кричала. Ругань из дома была слышна постоянно. 18 февраля в 22:30 соседи слышали громкие крики, видели, как грязинец ходил вокруг дома без верхней одежды. А в 00:30 к соседке постучал 51-летний мужчина, который сообщил, что их дом ограбили и зарезали его мать. Когда испуганная женщина увидела лежащую на диване соседку с воткнутым в грудь ножом, она сразу позвонила в службу «112».
Ещё один сосед этого семейства рассказал, что мужчина регулярно побивал мать, которая была ещё и его собутыльницей. В тот роковой вечер буйный сосед заходил и в этот дом. Но сначала из его пьяной речи ничего не поняли, а во второй раз и вовсе не открыли дверь. А оказалось — тот хотел рассказать о уже случившейся трагедии.
149