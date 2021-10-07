Происшествия

46 минут назад

Спасатели достали из пруда автомобиль с телом водителя внутри

1 1634
2
Спасатели достали из пруда автомобиль с телом водителя внутри
В деревне Синий Камень Тербунского района погиб фермер - спасатели достали из пруда автомобиль с его телом.

Как говорят местные жители, мужчина был трудоголиком. Вечером 5 октября он привез механизаторам ужин и отъехал к пруду. 

Машина стояла на склоне к водоему и была заведена. Что произошло дальше, пока достоверно неизвестно, но автомобиль скатился в пруд. Водительское кресло было разложено. Скорее всего, фермер приехал в тихое место отдохнуть и заснул.

- Погибшему было 62 года. Начата доследственная проверка обстоятельств его смерти. По ее завершению материалы будут переданы в следственный комитет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 1634
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

известно

24 минуты назад
труд,вредит здоровью!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу
#ДТП
4
В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу

сегодня, 12:02

Происшествия
Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина
#кража #магазин
10
Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина

сегодня, 10:19

Происшествия
Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания
#МЧС #пожар
2
Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания

сегодня, 10:17

Происшествия
Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой
#драка #Елец
Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой

сегодня, 10:14

Происшествия
26-летний банковский клерк и его сообщница оформляли кредиты на ничего не подозревающих липчан
#мошенничество
17
26-летний банковский клерк и его сообщница оформляли кредиты на ничего не подозревающих липчан

сегодня, 09:53

Происшествия
В Липецком районе горели 700 квадратных метров травы
#УГПСС #пожар
3
В Липецком районе горели 700 квадратных метров травы

вчера, 16:45

Происшествия