Спасатели достали из пруда автомобиль с телом водителя внутри

В деревне Синий Камень Тербунского района погиб фермер - спасатели достали из пруда автомобиль с его телом.



Как говорят местные жители, мужчина был трудоголиком. Вечером 5 октября он привез механизаторам ужин и отъехал к пруду.



Машина стояла на склоне к водоему и была заведена. Что произошло дальше, пока достоверно неизвестно, но автомобиль скатился в пруд. Водительское кресло было разложено. Скорее всего, фермер приехал в тихое место отдохнуть и заснул.



- Погибшему было 62 года. Начата доследственная проверка обстоятельств его смерти. По ее завершению материалы будут переданы в следственный комитет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

