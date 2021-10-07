В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу

ДТП произошло на улице Майской.

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Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня в Липецке напротив дома №6 по улице Майской столкнулись автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 31-летнего водителя и «ГАЗель», за рулём которой находился 56-летний мужчина.



По предварительной информации, «ВАЗ» занесло на противоположную обочину, где он боком зацепил «ГАЗель». ДТП обошлось без пострадавших.



Фото - instagram.com/_asergeevna