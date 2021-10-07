Происшествия

сегодня, 12:02

В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу

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#ДТП
2
В Липецке «ВАЗ» перегородил дорогу

ДТП произошло на улице Майской.

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Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня в Липецке напротив дома №6 по улице Майской столкнулись автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 31-летнего водителя и «ГАЗель», за рулём которой находился 56-летний мужчина.

По предварительной информации, «ВАЗ» занесло на противоположную обочину, где он боком зацепил «ГАЗель». ДТП обошлось без пострадавших.

Фото - instagram.com/_asergeevna
4 1221
#ДТП
2

Комментарии (4)

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Н Жизнь

13 минут назад
нлмк, ехал он за мной, там вопрос не в колее. Превышении скорости, плюс прозевал что мы остановились пропустить пешехода. Резко по тормозам и его размотало..
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нлмк

27 минут назад
иза колеи на дороге и это не первая машина
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Животиков

36 минут назад
локация: астанофка "Пионэр лагеря"
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Коренной Липчанин

55 минут назад
а не проще написать на Грязинской трассе ? а ? А то не все знают где находится улица Майская
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