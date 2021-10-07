Липчанка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»

Заявку на «Голос» за всё время существования проекта липчанка подала в первый раз. Девушка шутит: специально дождалась юбилейного сезона и своей лучшей вокальной формы. Но опыт участия в телепроектах у Татьяны уже есть — два года назад она выступала на отборе шоу «Песни» на ТНТ с авторским материалом, который представляет собой симбиоз электронных мелодий и фольклора.





Фотографии предоставлены Татьяной Качуриной из личного архива



Татьяне Качуриной 22 года. Сейчас она живёт в Москве — девушка учится на пятом курсе ГИТИСа. Как рассказала GOROD48 Татьяна Качурина, пока она не знает, в каком выпуске «слепых прослушиваний» покажут её выступление. Съёмки проходили ещё в августе, а вообще конкурсный отбор в «Голос» девушка проходила всё лето — до этого были заочный и очный этап.На «Голос» липчанина отправила много материала, но в итоге песню для исполнения ей предложила музыкальная редакция телеканала. По счастливому стечению обстоятельств, песня ещё и оказалась одной из любых у самой Татьяны.- Во время съемок я много рассказывала о городе Липецке, о своём музыкальном пути, о проекте MATANYA, - сообщила GOROD48 Татьяна Качурина. - Было очень волнительно выступать перед развёрнутыми креслами! Хотя поддерживать меня из Липецка приезжали родители и друзья.Татьяна занималась в народной музыкальной студии «Казаков России», в детской школе искусств №4, пела в Доме творчества «Городской» в народном хоре, сейчас заканчивает ГИТИС, эстрадный факультет, учится у самой Надежды Бабкиной.