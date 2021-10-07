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В пивнушке нашли массу нарушений

1 817
#нарушение #коронавирус #торговля
В пивнушке нашли массу нарушений

Все они касаются соблюдения санитарных требований по COVID-19.

Советский районный суд оштрафовал владелицу магазина разливного пива за игнорирование правил, прописанных в постановлении региональной администрации «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

Несоблюдение антиковидных правил в расположенном в микрорайоне «Елецкий» предприятии выявила проверка управления потребительского рынка и ценовой политики. Было обнаружено сразу девять нарушений. Так, предприниматель не обеспечила измерение температуры сотрудников, не проводила влажную уборку и проветривание, не обеспечила должную обработку посуды, сотрудники обедали на рабочем месте, в помещении нет раковины для мытья рук, там не было разметки для соблюдения социальной дистанции и защитных экранов, бактерицидной лампы.

Суд выписал предпринимательнице штраф в 30 000 рублей.
1 817
#нарушение #коронавирус #торговля

Комментарии (1)

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житель

44 минуты назад
Московская 5 не работает туалет!
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