В пивнушке нашли массу нарушений

Все они касаются соблюдения санитарных требований по COVID-19.

Советский районный суд оштрафовал владелицу магазина разливного пива за игнорирование правил, прописанных в постановлении региональной администрации «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



Несоблюдение антиковидных правил в расположенном в микрорайоне «Елецкий» предприятии выявила проверка управления потребительского рынка и ценовой политики. Было обнаружено сразу девять нарушений. Так, предприниматель не обеспечила измерение температуры сотрудников, не проводила влажную уборку и проветривание, не обеспечила должную обработку посуды, сотрудники обедали на рабочем месте, в помещении нет раковины для мытья рук, там не было разметки для соблюдения социальной дистанции и защитных экранов, бактерицидной лампы.



Суд выписал предпринимательнице штраф в 30 000 рублей.

