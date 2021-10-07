Происшествия

сегодня, 10:19

Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина

6 1626
#кража #магазин
Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина

Мужчина пытался отвлечь внимание персонала, но все равно попался.

Судимый за 11 грабежей житель Липецка попался на магазинной краже. Материалы очередного уголовного дела в отношении подсудимого со стажем рассмотрели в мировом суде №9 Октябрьского района.

Последнее преступление матерому уголовнику не удалось. Он днем 29 апреля 2021 года зашел в магазин «Красное&Белое» на улице 50 лет НЛМК. Мужчина хотел украсть дорогой коньяк. Его выбор пал на «Реми Мартан VSOP» за 2 522 рубля. Вор заботливо убрал коробку с коньяком под свою куртку. Для того, чтобы усыпить бдительность персонала, вор решил разыграть целый спектакль. Он взял со стеллажей две бутылки виски, который выбирал вместе с консультантом. Подойдя к кассе, мужчина сказал, что забыл деньги дома. Пообещав вернуться за спиртным, он поспешил на выход. Когда дверь магазина захлопнулась, вор подумал, что его схема сработала, и никто не заметил кражу коньяка. Не тут-то было: через пять секунд из дверей магазина вылетел охранник. Поняв, что дело пахнет жареным, вор поставил коробку с коньяком на землю и бросился бежать. И снова — провал. Охранник без труда догнал вора-неудачника.

Действия мужчины были квалифицированы как покушения на кражу. При назначении наказания суд учел, что мужчина написал явку с повинной, между отсидками содержит свою беременную сожительницу и ее ребенка. Свою роль сыграло и криминальное прошлое мужчины.

За неудачную кражу коньяка мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы.
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#кража #магазин

Комментарии (6)

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Гость

7 минут назад
Сергей 13, какой же он матерый? Всего лишь 11 грабежей...
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ттт

34 минуты назад
пил бы паленку, был бы на свободе ...
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Вован

39 минут назад
Цена этой бутылки 500 рублей. Посадили опасного преступника)
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Сергей 13

48 минут назад
Полгода строгача за невыпитую бутылку коньяка.Это стопудово "матёрый уголовник".
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Логика

52 минуты назад
Тырить-не его! 12 раз попался уже
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Митрич

сегодня, 10:29
Ну и заголовок! Это лох какой то а не матерый уголовник.
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