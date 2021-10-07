Матерый уголовник не смог перехитрить сотрудников магазина

Мужчина пытался отвлечь внимание персонала, но все равно попался.

Судимый за 11 грабежей житель Липецка попался на магазинной краже. Материалы очередного уголовного дела в отношении подсудимого со стажем рассмотрели в мировом суде №9 Октябрьского района.



Последнее преступление матерому уголовнику не удалось. Он днем 29 апреля 2021 года зашел в магазин «Красное&Белое» на улице 50 лет НЛМК. Мужчина хотел украсть дорогой коньяк. Его выбор пал на «Реми Мартан VSOP» за 2 522 рубля. Вор заботливо убрал коробку с коньяком под свою куртку. Для того, чтобы усыпить бдительность персонала, вор решил разыграть целый спектакль. Он взял со стеллажей две бутылки виски, который выбирал вместе с консультантом. Подойдя к кассе, мужчина сказал, что забыл деньги дома. Пообещав вернуться за спиртным, он поспешил на выход. Когда дверь магазина захлопнулась, вор подумал, что его схема сработала, и никто не заметил кражу коньяка. Не тут-то было: через пять секунд из дверей магазина вылетел охранник. Поняв, что дело пахнет жареным, вор поставил коробку с коньяком на землю и бросился бежать. И снова — провал. Охранник без труда догнал вора-неудачника.



Действия мужчины были квалифицированы как покушения на кражу. При назначении наказания суд учел, что мужчина написал явку с повинной, между отсидками содержит свою беременную сожительницу и ее ребенка. Свою роль сыграло и криминальное прошлое мужчины.



За неудачную кражу коньяка мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы.

