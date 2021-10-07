Происшествия
сегодня, 10:14
Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой
Стали известные новые подробности резонансного происшествия.
Напомним, в конце сентября в социальных сетях появилось видео драки в Ельце у местного ТРЦ. Как сообщили GOROD48 в пресс службе УМВД России по Липецкой области, драка произошла еще 14 сентября. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Участников драки доставили в отдел полиции. В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина. Ему было выдано направление на прохождение медосвидетельствования.
- ОМВД России по Ельцу продолжается проверка по факту инцидента в дневное время в общественном месте, который вызвал широкий общественный резонанс. По истечении проверки виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, - добавляет издание.
Как сообщает газета «Красное знамя» со ссылкой на елецкую прокуратуру, в ходе проверки установлено, что конфликт, попавший в объектив камер видеонаблюдения ТЦ «Орион», произошел на почве личных неприязненных отношений между уроженцами республики Таджикистан.
Участники конфликта выясняли вопросы, связанные с работой торговой точки, которая занимается приготовлением и продажей шаурмы. Непосредственно причиной конфликта явилось увольнение одного из работников. Никакого отношения данный конфликт не имел к сотрудникам органов внутренних дел.
- ОМВД России по Ельцу продолжается проверка по факту инцидента в дневное время в общественном месте, который вызвал широкий общественный резонанс. По истечении проверки виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, - добавляет издание.