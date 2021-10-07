Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой

Стали известные новые подробности резонансного происшествия.



Как сообщает газета «Красное знамя» со ссылкой на елецкую прокуратуру, в ходе проверки установлено, что конфликт, попавший в объектив камер видеонаблюдения ТЦ «Орион», произошел на почве личных неприязненных отношений между уроженцами республики Таджикистан.





Участники конфликта выясняли вопросы, связанные с работой торговой точки, которая занимается приготовлением и продажей шаурмы. Непосредственно причиной конфликта явилось увольнение одного из работников. Никакого отношения данный конфликт не имел к сотрудникам органов внутренних дел.