Происшествия

сегодня, 10:14

Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой

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#драка #Елец
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Драку в Ельце спровоцировало увольнение из торговой точки с шаурмой

Стали известные новые подробности резонансного происшествия.

Напомним, в конце сентября в социальных сетях появилось видео драки в Ельце у местного ТРЦ. Как сообщили GOROD48 в пресс службе УМВД России по Липецкой области, драка произошла еще 14 сентября. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Участников драки доставили в отдел полиции. В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина. Ему было выдано направление на прохождение медосвидетельствования.

Как сообщает газета «Красное знамя» со ссылкой на елецкую прокуратуру, в ходе проверки установлено, что конфликт, попавший в объектив камер видеонаблюдения ТЦ «Орион», произошел на почве личных неприязненных отношений между уроженцами республики Таджикистан.

Участники конфликта выясняли вопросы, связанные с работой торговой точки, которая занимается приготовлением и продажей шаурмы. Непосредственно причиной конфликта явилось увольнение одного из работников. Никакого отношения данный конфликт не имел к сотрудникам органов внутренних дел.

- ОМВД России по Ельцу продолжается проверка по факту инцидента в дневное время в общественном месте, который вызвал широкий общественный резонанс. По истечении проверки виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, - добавляет издание.
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#драка #Елец
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