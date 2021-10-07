Общество

сегодня, 10:03

Липецкие похоронщики пообещали подставному информатору 5 тысяч за покойника

9 2327
#ритуальные услуги #вмешательство в личную жизнь
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Липецкие похоронщики пообещали подставному информатору 5 тысяч за покойника

Журналисты федерального информагентства провели эксперимент

«Информацией об умерших торгуют по всей стране. Если человек скончался в больнице, родственники порой узнают об этом не от медперсонала, а от похоронных агентств, «сотрудничающих» с полицией и скорой помощью», сообщает  РИА Новости.  

Как пишет издание, в качестве эксперимента журналисты отправили сообщение в мессенджере трем десяткам похоронных агентов из центрального региона России: «Здравствуйте. Коллеги дали ваш номер. Я принимаю звонки по умершим. Вам нужны люди?». Адресаты — случайно выбранные ритуальщики из Липецкой, Воронежской, Волгоградской области, Москвы и Краснодарского края. Треть собеседников быстро отвечает, что «люди нужны». Большая часть остальных сообщение игнорируют и только несколько человек отказываются.

Из столичных откликнулся лишь один: «Нет, спасибо». А вот региональные оказались более сговорчивыми.

Ставка за адрес примерно одинаковая — три-пять тысяч рублей. Можно получить десять и даже больше, если условиться о проценте от заказа.

Так, в Краснодарском крае в одном агентстве обещают десять процентов — но не меньше двух тысяч. В другом столько же — «минимум три тысячи, а там и десять даже было». Оплата после получения денег от родственников.

«Люди рассчитались, мы вам перекинули. Либо налом. Варианты обмана отсутствуют — все друг друга знают и проверить инфу пять сек», — уточняют в компании.

В одной из похоронных фирм в Липецке обещают пять тысяч.

По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, борьба с такими «сливами» — крайне сложная задача. Ведь большая часть информации в полиции и больницах хранится на бумаге, и поэтому ее сложно контролировать. Кроме того, много отчетности, куда также попадают персональные данные.

- Более эффективно контролировать похоронных агентов, тем более что их звонки и так противоречат части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе", так как родственники умерших не давали разрешения на получение рекламной информации. За это полагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Однако для обращения в ФАС, которая возбуждает административные дела, необходимо тщательно задокументировать нарушение, чем люди, потерявшие близких, заниматься вряд ли будут. Единственное, что остается, — это контрольные закупки сотрудниками полиции, — считает эксперт.

Эксперты подчеркивают, что без системного подхода проблему не решить. А пока тысячи людей в самые трудные моменты жизни будут страдать не только от потери близких, но и от бесцеремонного вмешательства похоронных агентов.


9 2327
#ритуальные услуги #вмешательство в личную жизнь
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Комментарии (9)

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Ком Ментарий

7 минут назад
Если в Липецке одновременно вызвать скорую и полицию, то быстрее всех всё равно * доставка пиццы.
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Пенсионер

33 минуты назад
По моему( из своего случая), эта информация о покойнике поступает из полиции.
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Липчанка 2

35 минут назад
Так было всегда: кому -война, кому - мать родна.
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да уж

48 минут назад
Подсиживают агентов от медиков и ментов?
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Викторм

51 минуту назад
Какое гадье всё-таки...
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Липчанен

сегодня, 10:39
Раньше скорой и полиции приехали агенты
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Ещё один Житель

сегодня, 10:38
Умерла родственница, позвонили в полицию и скорую, так ни те, ни другие ещё не успели приехать, а представители ритуальщиков уже ломились в дверь!
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+++

сегодня, 10:38
скорая вызов и тут же звонок из ритуалки
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Умерла бабушка

сегодня, 10:19
Вызвали полицию,и вместе с ними вошёл агент,в Липецке они с ними и работают? Написали заявление,начали звонить из полиции и утверждать,что с ними никто не приходил из ритуальщиков,вообщем порочный круг(
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