Общество
сегодня, 10:03
Липецкие похоронщики пообещали подставному информатору 5 тысяч за покойника
Журналисты федерального информагентства провели эксперимент
«Информацией об умерших торгуют по всей стране. Если человек скончался в больнице, родственники порой узнают об этом не от медперсонала, а от похоронных агентств, «сотрудничающих» с полицией и скорой помощью», сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, в качестве эксперимента журналисты отправили сообщение в мессенджере трем десяткам похоронных агентов из центрального региона России: «Здравствуйте. Коллеги дали ваш номер. Я принимаю звонки по умершим. Вам нужны люди?». Адресаты — случайно выбранные ритуальщики из Липецкой, Воронежской, Волгоградской области, Москвы и Краснодарского края. Треть собеседников быстро отвечает, что «люди нужны». Большая часть остальных сообщение игнорируют и только несколько человек отказываются.
Из столичных откликнулся лишь один: «Нет, спасибо». А вот региональные оказались более сговорчивыми.
Ставка за адрес примерно одинаковая — три-пять тысяч рублей. Можно получить десять и даже больше, если условиться о проценте от заказа.
Так, в Краснодарском крае в одном агентстве обещают десять процентов — но не меньше двух тысяч. В другом столько же — «минимум три тысячи, а там и десять даже было». Оплата после получения денег от родственников.
«Люди рассчитались, мы вам перекинули. Либо налом. Варианты обмана отсутствуют — все друг друга знают и проверить инфу пять сек», — уточняют в компании.
В одной из похоронных фирм в Липецке обещают пять тысяч.
По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, борьба с такими «сливами» — крайне сложная задача. Ведь большая часть информации в полиции и больницах хранится на бумаге, и поэтому ее сложно контролировать. Кроме того, много отчетности, куда также попадают персональные данные.
- Более эффективно контролировать похоронных агентов, тем более что их звонки и так противоречат части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе", так как родственники умерших не давали разрешения на получение рекламной информации. За это полагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Однако для обращения в ФАС, которая возбуждает административные дела, необходимо тщательно задокументировать нарушение, чем люди, потерявшие близких, заниматься вряд ли будут. Единственное, что остается, — это контрольные закупки сотрудниками полиции, — считает эксперт.
Эксперты подчеркивают, что без системного подхода проблему не решить. А пока тысячи людей в самые трудные моменты жизни будут страдать не только от потери близких, но и от бесцеремонного вмешательства похоронных агентов.
Как пишет издание, в качестве эксперимента журналисты отправили сообщение в мессенджере трем десяткам похоронных агентов из центрального региона России: «Здравствуйте. Коллеги дали ваш номер. Я принимаю звонки по умершим. Вам нужны люди?». Адресаты — случайно выбранные ритуальщики из Липецкой, Воронежской, Волгоградской области, Москвы и Краснодарского края. Треть собеседников быстро отвечает, что «люди нужны». Большая часть остальных сообщение игнорируют и только несколько человек отказываются.
Из столичных откликнулся лишь один: «Нет, спасибо». А вот региональные оказались более сговорчивыми.
Ставка за адрес примерно одинаковая — три-пять тысяч рублей. Можно получить десять и даже больше, если условиться о проценте от заказа.
Так, в Краснодарском крае в одном агентстве обещают десять процентов — но не меньше двух тысяч. В другом столько же — «минимум три тысячи, а там и десять даже было». Оплата после получения денег от родственников.
«Люди рассчитались, мы вам перекинули. Либо налом. Варианты обмана отсутствуют — все друг друга знают и проверить инфу пять сек», — уточняют в компании.
В одной из похоронных фирм в Липецке обещают пять тысяч.
По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, борьба с такими «сливами» — крайне сложная задача. Ведь большая часть информации в полиции и больницах хранится на бумаге, и поэтому ее сложно контролировать. Кроме того, много отчетности, куда также попадают персональные данные.
- Более эффективно контролировать похоронных агентов, тем более что их звонки и так противоречат части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе", так как родственники умерших не давали разрешения на получение рекламной информации. За это полагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Однако для обращения в ФАС, которая возбуждает административные дела, необходимо тщательно задокументировать нарушение, чем люди, потерявшие близких, заниматься вряд ли будут. Единственное, что остается, — это контрольные закупки сотрудниками полиции, — считает эксперт.
Эксперты подчеркивают, что без системного подхода проблему не решить. А пока тысячи людей в самые трудные моменты жизни будут страдать не только от потери близких, но и от бесцеремонного вмешательства похоронных агентов.
Ком Ментарий
Пенсионер
Липчанка 2
да уж
Викторм
Липчанен
Ещё один Житель
+++
Умерла бабушка