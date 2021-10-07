26-летний банковский клерк и его сообщница оформляли кредиты на ничего не подозревающих липчан

Пострадавшие лишились трех миллионов рублей.

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В полицию Липецка обратились несколько жителей города и представитель банка. Первые сообщили, что банк требует погасить кредиты, которые они не брали, а банкир утверждал, что займы оформлены надлежащим образом, и клиенты должны вернуть долги.



Сотрудники полиции провели проверку и установили, что и горожане, и банк стали жертвами двух аферистов – 26-летнего менеджера финансовой организации и его 34-летней сообщницы.



«Молодой человек, являясь работником банка, оформлял кредиты и кредитные карты на граждан без их ведома. Для этого злоумышленники использовали копии документов, которые его подельница брала у людей якобы с для оказания им помощи в трудоустройстве. Получив банковскую карту, аферисты обналичивали деньги», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Потерпевшим по уголовному делу признан банк, которому нанесен ущерб на сумму более трёх миллионов рублей.



Следователи не исключают причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.



