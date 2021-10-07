Общество

8 минут назад

Липецкая область получит на развитие 3,6 млрд рублей

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#кредит #бюджет #строительство
Липецкая область получит на развитие 3,6 млрд рублей

Среди 12 регионов распределили около 123 млрд рублей.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов для 12 субъектов Российской Федерации. 83 региона направили заявки на общую сумму 1,2 трлн рублей, из них 482,6 млрд рублей – кредитование в рамках установленных региональных лимитов (всего бюджетных кредитов будет выдано в объёме 500 млрд рублей), а предоставление финансирования сверх лимитов будет рассматриваться на конкурсной основе.

В правительстве одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 млрд рублей. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест.

Для Липецкой области было одобрено кредитование в объёме около 3,6 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры при комплексном развитии территорий Липецка, Усмани и Ельца. В регионе планируется ввод 600 тыс. кв. м жилья, будут построены поликлиника и четыре детских образовательных учреждения, сообщает сайт правительства России.
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#кредит #бюджет #строительство

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