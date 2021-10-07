Общество
13 минут назад
Липчане продолжают оставаться лидерами по банкротствам
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Количество жителей Липецкой области желающих пройти процедуру банкротства увеличилось
Как сообщает Znak.com, по России число граждан, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в январе–сентябре 2021 года составило 137 485, что 1,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года. В январе–сентябре 2020 года рост был в 1,6 раза к такому же периоду 2019 года. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по 30 сентября 2021 года, несостоятельными стали уже 419 765 граждан.
Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года стали Омская область (327), Челябинская область (256), Пермский край (179), Краснодарский край (163), Алтайский край (159), Липецкая область (155), Самарская область (144), Республика Башкортостан (140).
Как сообщал GOROD48, в июле граждан, заявивших о банкротстве в Липецкой области было 128 человек.
Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года стали Омская область (327), Челябинская область (256), Пермский край (179), Краснодарский край (163), Алтайский край (159), Липецкая область (155), Самарская область (144), Республика Башкортостан (140).
Как сообщал GOROD48, в июле граждан, заявивших о банкротстве в Липецкой области было 128 человек.
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