Антиковидные меры не соблюдали в трёх магазинах

Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ещё в трёх магазинах выявили несоблюдение требований постановления № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».



4 октября нарушения обнаружили в Ельце, 5 октября — в Липецке.



- Полностью пренебрегая правилами, деятельность осуществлялась в магазинах «Экономница» и магазине «Сухофрукты» города Липецк, а также в магазине «Автомаркет» в Ельце, - отметили в управлении. - В отношении данных хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 50 000 рублей.



Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению.