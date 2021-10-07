Коронавирус

33 минуты назад

Антиковидные меры не соблюдали в трёх магазинах

5 386
#коронавирус #торговля
Антиковидные меры не соблюдали в трёх магазинах

Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ещё в трёх магазинах выявили несоблюдение требований постановления № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».

4 октября нарушения обнаружили в Ельце, 5 октября — в Липецке.

- Полностью пренебрегая правилами, деятельность осуществлялась в магазинах «Экономница» и магазине «Сухофрукты» города Липецк, а также в магазине «Автомаркет» в Ельце, - отметили в управлении. - В отношении данных хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 50 000 рублей.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению.
5 386
#коронавирус #торговля

Комментарии (5)

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имитация бурной деятельности

12 минут назад
корень зла найден. город может спать спокойно.
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А ещё

17 минут назад
они не соблюдаются в автобусах!!!
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Юрий грязи

20 минут назад
Вы приезжайте в грязи ,как один без маски. Вообще то обязать участковых выявлять ,и штрафовать Просто разболтались оттогоесть что есть.
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Оля

22 минуты назад
А их где-то соблюдают? Маски на бороде, лбу, на одном ухе. Все шатаются, как хотят. Чему удивляться?
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Вика

22 минуты назад
На фоне массовых сообщений о том, что в поликлиники массово приглашают на прием людей с положительными тестами, эти штрафы в магазинах просто курам на смех. Лицемерие.
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