сегодня, 17:25
ЦБ может повысить прогноз по инфляции
Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов оценил пересмотр в октябре прогноза по инфляции в сторону повышения как высоко вероятный.
«Июльский прогноз ВВП — 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — сказал он.
По словам Кирилла Тремасова, за последний месяц отмечается появление новых проинфляционных факторов, уточнил представитель ЦБ.
«Например, мы столкнулись с ускорением роста цен на мясомолочную продукцию. В части борщевого набора тоже все обстоит не совсем благополучно. Видимо, урожай в этом году своим качеством может не порадовать. Все последние недели динамика цен на плодоовощную продукцию выше обычной сезонной. Все это вносит сейчас дополнительный вклад в инфляцию. В части устойчивых компонентов, непродовольственных товаров явных признаков замедления текущей инфляции тоже пока явно не наблюдается», — сообщил Кирилл Тремасов.
Он также отметил, что за последний год произошло фактически скачкообразное восстановление спроса, а в этих условиях производителям намного легче переносить возросшие издержки в цены. На фоне снижения предложения это также оказывает дополнительное давление на инфляцию.