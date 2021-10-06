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сегодня, 17:25

ЦБ может повысить прогноз по инфляции

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#инфляция

Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов оценил пересмотр в октябре прогноза по инфляции в сторону повышения как высоко вероятный.

Об этом он заявил в интервью «Известиям».  Аналогичный пересмотр может быть осуществлен и по росту экономики.

«Июльский прогноз ВВП —  4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — сказал он.

По словам Кирилла Тремасова, за последний месяц отмечается появление новых проинфляционных факторов, уточнил представитель ЦБ.

«Например, мы столкнулись с ускорением роста цен на мясомолочную продукцию. В части борщевого набора тоже все обстоит не совсем благополучно. Видимо, урожай в этом году своим качеством может не порадовать. Все последние недели динамика цен на плодоовощную продукцию выше обычной сезонной. Все это вносит сейчас дополнительный вклад в инфляцию. В части устойчивых компонентов, непродовольственных товаров явных признаков замедления текущей инфляции тоже пока явно не наблюдается», — сообщил Кирилл Тремасов. 

Он также отметил, что за последний год произошло фактически скачкообразное восстановление спроса, а в этих условиях производителям намного легче переносить возросшие издержки в цены. На фоне снижения предложения это также оказывает дополнительное давление на инфляцию.

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#инфляция

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