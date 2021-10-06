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Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, авария с автобусами и награда от Мишустина
Сегодня, 6 октября, в областии установлен абсолютный рекорд по числу выявленных случаев COVID-19, в ДТП с двумя автобусами пострадала девушка, а премьер-министр Михаил Мишустин наградил липчан.
А облздрав настоятельно призывает липчан вакцинироваться и сообщает места, где это можно сделать.
Сегодня в столкновении двух автобусов пострадала 16-летняя девушка.
Липчане жалуются на то, что по утрам трудно выехать на проспект Победы из-за пробок.
Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя наградил липецких педагогов. Премию правительства России получила директор липецкого Центра «СемьЯ» Оксана Драганова. Учитель английского языка из Добровского района Александр Кошевец получил почетную грамоту правительства России.
Елена