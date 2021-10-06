Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, авария с автобусами и награда от Мишустина

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#вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, авария с автобусами и награда от Мишустина

Сегодня, 6 октября, в областии установлен абсолютный рекорд по числу выявленных случаев  COVID-19, в ДТП с двумя автобусами пострадала девушка, а премьер-министр Михаил Мишустин наградил липчан.

За сутки в Липецкой области выявлено   255 случаев COVID-19 — это рекордный показатель с марта прошлого года, когда в регионе началась коронавирусная эпидемия. Предыдущий рекорд — 252 случая — держался с 9 июля 2021 года. Среди муницпалитетов области в суточной статистике заболеваемости как всегда лидирует Липецк. Наплыв больных в поликлиники города так велик, что, например, 7-й поликлинике открыли третий инфекционный бокс, огородив его стульями.

А облздрав настоятельно призывает липчан вакцинироваться и  сообщает места, где это можно сделать.

Сегодня в столкновении двух автобусов пострадала 16-летняя девушка.

Липчане жалуются на то, что по утрам трудно выехать на проспект Победы из-за пробок.

Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя наградил липецких педагогов. Премию правительства России получила директор липецкого Центра «СемьЯ» Оксана Драганова. Учитель английского языка из Добровского района Александр Кошевец получил почетную грамоту правительства России.
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#вечЁрка
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Комментарии (1)

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Елена

сегодня, 20:41
Сегодня вообще дурдом с автобусами. С 9:30 до 10.30 стояла ждала 2т 30 минут не дождалась, а потом еще 30 минут 17. Больше 10 минут никогда не стою, но сегодня жесть какая то!
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