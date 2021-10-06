Общество
7 минут назад
С памятного знака липецким летчикам исчезла табличка
Вандалы тут ни при чем, ее демонтировали.
С памятного знака летчикам Сергею Шерстобитову и Леонтию Кривенкову, который стоит на площади у «Звездного», исчезла табличка. Камень там установили в память о событиях 1968 года. Когда во время тренировочного полета у сверхзвукового бомбардировщика Як-28 отказал двигатель. Пилоты увели неисправную машину от жилых массивов и разбились на пустыре, возле того места, где сейчас находится Дворец спорта.
Сейчас на площади продолжается благоустройство. Во время работ памятный знак рабочие, которые, видимо, не знают истории Липецка, использовали как вешалку. В мэрии решили временно демонтировать табличку, чтобы не повредить.
— Планируется, что рядом с памятным знаком специалисты подрядной организации обновят чернозем и высадят газон. По завершении этих работ памятному знаку вернут табличку, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас на площади продолжается благоустройство. Во время работ памятный знак рабочие, которые, видимо, не знают истории Липецка, использовали как вешалку. В мэрии решили временно демонтировать табличку, чтобы не повредить.
— Планируется, что рядом с памятным знаком специалисты подрядной организации обновят чернозем и высадят газон. По завершении этих работ памятному знаку вернут табличку, — сообщили в пресс-службе мэрии.
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