Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 7 октября. В Липецке сегодня солнечно и относительно тепло, зонт можно смело оставить дома. Рассказываем, как можно забрать деньги со старых транспортных карт и оформить новые, в том числе — для льготников. Квалифицированный медик ответит на вопросы об удалении родинок. Молодежь просят пройти анонимный опрос. В научной библиотеке возобновили занятия арт-студии. Вечером можно поддержать наших хоккеистов у большого экрана. В кино выходит фильм про Сергея Бодрова.

Погода



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов.



День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.



Транспорт



Поломка системы оплаты проезда старыми транспортными картами все еще не исправлена. Многие задаются вопросом, как вернуть свои деньги. Все очень легко.



View this post on Instagram Публикация от Управление дорог и транспорта (@dor_trans48)



Кстати, льготники могут



Вкус детства



Липчанка Мария делится рецептом любимого с детства лакомства: все просто, быстро и вкусно.



View this post on Instagram Публикация от (@maria_laukhina)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Вакцинация от COVID-19



Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в трех точках: в торговом центре, на почте и в офисе врача.









Эфир с врачом



В 11:00 начнется прямой эфир с участием дерматовенеролога и косметолога ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» Сергея Якушенко. Тема беседы «Как правильно удалять родинки?».



View this post on Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Ваше мнение



Министерство науки запустило



Лучшие из лучших



Сегодня на базе липецкого индустриально-строительного колледжа пройдет финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». От Липецкой области 7 человек будут соревноваться по 7 компетенциям. Желаем участникам удачи!



Поддержим хоккеистов



Сегодня в 18:30 на льду «Звездного» начнется вторая встреча хоккейного клуба «Липецк» с соперниками из вологодского «Металлурга». Матч пройдет без болельщиков. Прямая трансляция игры будет идти на большом уличном экране на фасаде Дворца спорта.



Творчество для всех



Сегодня в научной библиотеке пройдет занятие арт-студии «Малевич». Там в 18:30 ждут всех желающих порисовать акриловыми красками.



View this post on Instagram Публикация от Липецкая областная библиотека (@lib48ru)



Премьеры недели



Сегодня в липецких кинотеатрах начнут показывать пять новых фильмов. Среди новинок есть и веселые комедии, и добротное документальное кино. Расскажем про три премьеры, которые не должны остаться без внимания зрителей.



«Не время умирать» (12+). Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз играет агента 007.





«Суперзвезда» (16+). Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик — все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.





«Нас других не будет» (16+). Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников.





Главное фото: В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов.День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.Поломка системы оплаты проезда старыми транспортными картами все еще не исправлена. Многие задаются вопросом, как вернуть свои деньги. Все очень легко.Кстати, льготники могут вернуть деньги и оформить новые карты для оплаты проезда в МФЦ.Липчанка Мария делится рецептом любимого с детства лакомства: все просто, быстро и вкусно.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в трех точках: в торговом центре, на почте и в офисе врача.В 11:00 начнется прямой эфир с участием дерматовенеролога и косметолога ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» Сергея Якушенко. Тема беседы «Как правильно удалять родинки?».Министерство науки запустило опрос молодежи для оценки качества реализации молодежных программ и проектов, оценки удовлетворенности молодежи качеством образования, досуга, медицинского обслуживания, поддержкой семей. Заполнение анонимной анкеты займет не более 15 минут.Сегодня на базе липецкого индустриально-строительного колледжа пройдет финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». От Липецкой области 7 человек будут соревноваться по 7 компетенциям. Желаем участникам удачи!Сегодня в 18:30 на льду «Звездного» начнется вторая встреча хоккейного клуба «Липецк» с соперниками из вологодского «Металлурга». Матч пройдет без болельщиков. Прямая трансляция игры будет идти на большом уличном экране на фасаде Дворца спорта.Сегодня в научной библиотеке пройдет занятие арт-студии «Малевич». Там в 18:30 ждут всех желающих порисовать акриловыми красками.Сегодня в липецких кинотеатрах начнут показывать пять новых фильмов. Среди новинок есть и веселые комедии, и добротное документальное кино. Расскажем про три премьеры, которые не должны остаться без внимания зрителей.«Не время умирать» (12+). Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз играет агента 007.«Суперзвезда» (16+). Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик — все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.«Нас других не будет» (16+). Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников.Главное фото: Лиля Савина-Степанова