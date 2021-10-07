сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
На календаре четверг, 7 октября. В Липецке сегодня солнечно и относительно тепло, зонт можно смело оставить дома. Рассказываем, как можно забрать деньги со старых транспортных карт и оформить новые, в том числе — для льготников. Квалифицированный медик ответит на вопросы об удалении родинок. Молодежь просят пройти анонимный опрос. В научной библиотеке возобновили занятия арт-студии. Вечером можно поддержать наших хоккеистов у большого экрана. В кино выходит фильм про Сергея Бодрова.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов.
День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.
Транспорт
Поломка системы оплаты проезда старыми транспортными картами все еще не исправлена. Многие задаются вопросом, как вернуть свои деньги. Все очень легко.
Кстати, льготники могут вернуть деньги и оформить новые карты для оплаты проезда в МФЦ.
Вкус детства
Липчанка Мария делится рецептом любимого с детства лакомства: все просто, быстро и вкусно.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Вакцинация от COVID-19
Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в трех точках: в торговом центре, на почте и в офисе врача.
Эфир с врачом
В 11:00 начнется прямой эфир с участием дерматовенеролога и косметолога ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» Сергея Якушенко. Тема беседы «Как правильно удалять родинки?».
Ваше мнение
Министерство науки запустило опрос молодежи для оценки качества реализации молодежных программ и проектов, оценки удовлетворенности молодежи качеством образования, досуга, медицинского обслуживания, поддержкой семей. Заполнение анонимной анкеты займет не более 15 минут.
Лучшие из лучших
Сегодня на базе липецкого индустриально-строительного колледжа пройдет финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». От Липецкой области 7 человек будут соревноваться по 7 компетенциям. Желаем участникам удачи!
Поддержим хоккеистов
Сегодня в 18:30 на льду «Звездного» начнется вторая встреча хоккейного клуба «Липецк» с соперниками из вологодского «Металлурга». Матч пройдет без болельщиков. Прямая трансляция игры будет идти на большом уличном экране на фасаде Дворца спорта.
Творчество для всех
Сегодня в научной библиотеке пройдет занятие арт-студии «Малевич». Там в 18:30 ждут всех желающих порисовать акриловыми красками.
Премьеры недели
Сегодня в липецких кинотеатрах начнут показывать пять новых фильмов. Среди новинок есть и веселые комедии, и добротное документальное кино. Расскажем про три премьеры, которые не должны остаться без внимания зрителей.
«Не время умирать» (12+). Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз играет агента 007.
«Суперзвезда» (16+). Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик — все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.
«Нас других не будет» (16+). Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников.
Главное фото: Лиля Савина-Степанова
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