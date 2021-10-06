Продавцы металла из Липецка наняли водителя для перевозки 20 тонн продукции, но тот исчез

Водитель перепродал металл, предназначавшийся для фирмы из Тамбова через сервис интернет-объявлений

Тамбовская компания занимающаяся продажами метизделями закупила в Липецке 20 тонн металла. Липчане нашли для покупателя водителя и организовали перевозку. Только к покупателю груз не прибыл и тамбовчане обратлись в полицию. Как оказалось, водитель, получивший в Липецке товар, решил его продать через сайт объявлений.



- Он нашел покупателя и перепродал не принадлежавший ему товар. В фирме, где он должен был выгрузить катушки, он подделал документы и сдал в бухгалтерию, не совершив выгрузку. Спустя некоторое время он вновь заключил соглашение на перевозку такой же катушки весом 20 тонн и решил провернуть такую же схему, но сотрудники фирмы заподозрили обман, и обратились в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные опросили потерпевших, возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, документацию. Был установлен мужчина, причастный к данному факту мошенничества. Им оказался 35-летний мужчина. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания и рассказал, куда и каким образом он сбыл перевозимый материал. Участковые уполномоченные провели ряд действий по поиску и изъятию данных катушек. Лицо, которому был перепродан товар найдено, похищенное изъято и возвращено в полном объеме законному владельцу. Установлено, что мужчина причинил ущерб фирме на общую сумму 2 500 000 рублей, совершив данное мошенничество. Им было перепродано 2 катушки весом 20 тонн, и еще одну весом 20 тонн он не успел перепродать, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.



Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении задержанного мужчины, который уже попадал в поле зрения полиции.



