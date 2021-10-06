Происшествия

сегодня, 14:43

Липчанин обокрал попутчика

3 590
#кража
1
Липчанин обокрал попутчика

Пассажир электрички попросил присмотреть липчанина за вещами, а тот их украл

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции Милославское Рязанской области у одного из пассажиров похищена сумка, в которой находились личные вещи и угловая шлифовальная машинка.

Обравтившийся в полицию мужчина рассказал полицейским, что попросил присмотреть за сумкой соседа по месту в электричке а сам отлучился. Когда вернулся, не обнаружил ни своих вещей, ни нового знакомого.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного пункта полиции на железнодорожной станции Раненбург был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался безработный 31-летний уроженец Липецкой области. Злоумышленник планировал уехать домой  на электропоезде, но не успел, так как был задержан транспортными полицейскими. В дежурной части у задержанного, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли имущество потерпевшего. Липчанин в содеянном сознался. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе управления на транспорте  МВД России по ЦФО.

3 590
#кража
1

Комментарии (3)

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это кража

7 минут назад
А причем тут 159 да и еще часть 1 ? Эта часть и статья мошенничество в сфере кредитования....
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Светлана

47 минут назад
Воровать это преступление. Много воровать это бизнес. Воровать у народа это уже политика.
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Виктор

56 минут назад
ЛипчанИны они такие.. Коварные
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