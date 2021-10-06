Липчанин обокрал попутчика

Пассажир электрички попросил присмотреть липчанина за вещами, а тот их украл

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции Милославское Рязанской области у одного из пассажиров похищена сумка, в которой находились личные вещи и угловая шлифовальная машинка.



Обравтившийся в полицию мужчина рассказал полицейским, что попросил присмотреть за сумкой соседа по месту в электричке а сам отлучился. Когда вернулся, не обнаружил ни своих вещей, ни нового знакомого.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного пункта полиции на железнодорожной станции Раненбург был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался безработный 31-летний уроженец Липецкой области. Злоумышленник планировал уехать домой на электропоезде, но не успел, так как был задержан транспортными полицейскими. В дежурной части у задержанного, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли имущество потерпевшего. Липчанин в содеянном сознался. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.



