Происшествия
сегодня, 14:26
18-летнего липчанина будут судить за наркотики
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Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщает Борисоглебский суд Воронежской области, туда поступило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.
По версии следствия, в начале июня этого года липчанин у неустановленного лица с целью сбыта приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,96 грамма, которое хранил при себе с целью сбыта. Возле одного из домов по улице Тенистая села Чигорак Борисоглебского района молодой человек сделал закладку - поместил полимерный сверток с веществом, содержащим в своём составе наркотическое средство, в тайное место и сфотографировал его на смартфон. Тайник был обнаружен сотрудниками отдела МВД России по городу Борисоглебску.
Теперь по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ липчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
По версии следствия, в начале июня этого года липчанин у неустановленного лица с целью сбыта приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,96 грамма, которое хранил при себе с целью сбыта. Возле одного из домов по улице Тенистая села Чигорак Борисоглебского района молодой человек сделал закладку - поместил полимерный сверток с веществом, содержащим в своём составе наркотическое средство, в тайное место и сфотографировал его на смартфон. Тайник был обнаружен сотрудниками отдела МВД России по городу Борисоглебску.
Теперь по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ липчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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Изя
Игорь
Ого