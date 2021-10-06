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сегодня, 14:26

18-летнего липчанина будут судить за наркотики

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#наркотики
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18-летнего липчанина будут судить за наркотики

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает Борисоглебский суд Воронежской области, туда поступило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.

По версии следствия, в начале июня этого года липчанин у неустановленного лица с целью сбыта приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,96 грамма, которое хранил при себе с целью сбыта. Возле одного из домов по улице Тенистая села Чигорак Борисоглебского района молодой человек сделал закладку - поместил полимерный сверток с веществом, содержащим в своём составе наркотическое средство, в тайное место и сфотографировал его на смартфон. Тайник был обнаружен сотрудниками отдела МВД России по городу Борисоглебску.

Теперь по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ липчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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#наркотики
2

Комментарии (3)

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Изя

7 минут назад
Игорь, Ты даже знаешь что лучше. Какой ты умный.
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Игорь

сегодня, 14:36
Лучше расскажите нам: кто ежедневно загаживает химтрассами небо над Липецком?
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Ого

сегодня, 14:32
Где ж он их взял, а где наркодилеры, который кг торгуют?
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