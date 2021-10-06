Чиновники забыли заплатить 6,8 млн рублей

Подрядчик поставил мебель в новый школьный корпус, но деньги за услуги пришлось выбивать через суд.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск поставщика мебели в адрес администрации Тербунского района. Компания заявила претензии из-за долга по контракту на поставку мебели в новый корпус школы в селе Тербуны.



Как следует из материалов дела, районная администрация и подрядчик в июле 2020 года заключили контракт на поставку и сборку мебели для оснащения нового отдельного корпуса на 200 мест школы в селе Тербуны. Цена контракта составила 6 836 371 рубль. Акт приемки-сдачи стороны соглашения подписали 29 декабря. Все приняли без претензий. Районная администрация должна была провести оплату услуг в течение 15 дней, но деньги подрядчику не перевели. Компания направила претензию в районную администрацию, там требование об оплате оставили без внимания. Тогда подрядчику пришлось обратиться в суд.



Суд полностью удовлетворил иск. Администрации Тербунского района придется выплатить подрядчику 7 071 200 рублей — сумму долга с пеней, а также погасить судебные издержки.