Общество

18 минут назад

Чиновники забыли заплатить 6,8 млн рублей

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#поставка #аукцион
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Чиновники забыли заплатить 6,8 млн рублей

Подрядчик поставил мебель в новый школьный корпус, но деньги за услуги пришлось выбивать через суд.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск поставщика мебели в адрес администрации Тербунского района. Компания заявила претензии из-за долга по контракту на поставку мебели в новый корпус школы в селе Тербуны.

Как следует из материалов дела, районная администрация и подрядчик в июле 2020 года заключили контракт на поставку и сборку мебели для оснащения нового отдельного корпуса на 200 мест школы в селе Тербуны. Цена контракта составила 6 836 371 рубль. Акт приемки-сдачи стороны соглашения подписали 29 декабря. Все приняли без претензий. Районная администрация должна была провести оплату услуг в течение 15 дней, но деньги подрядчику не перевели. Компания направила претензию в районную администрацию, там требование об оплате оставили без внимания. Тогда подрядчику пришлось обратиться в суд.

Суд полностью удовлетворил иск. Администрации Тербунского района придется выплатить подрядчику 7 071 200 рублей — сумму долга с пеней, а также погасить судебные издержки.
372
#поставка #аукцион
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