46 минут назад
Бульвар по улице Белана достроит другой подрядчик
Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка должны были обустроить к Дню города.
В настоящее время городское управление строительства проводит новые торги на поиск организации, которая завершит работы.
Как сообщила GOROD48 пресс-служба администрации Липецка, на объекте предстоит закончить укладку плитки в пешеходных зонах, заасфальтировать велодорожки, устроить прорезиненное покрытие на спортивной площадке, озеленить сквер, смонтировать оборудование для уличной гимнастики и установить малые архитектурные формы – лавочки и урны.
Начальная цена контракта – более 28,5 млн рублей. После определения победителя и подписания контакта ориентировочно в середине октября новый подрядчик приступит к работам, чтобы завершить их к концу года.
Еще в рубрике
сегодня, 11:28Общество