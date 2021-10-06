Общество

46 минут назад

Бульвар по улице Белана достроит другой подрядчик

594
#благоустройство
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Бульвар по улице Белана достроит другой подрядчик

Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка должны были обустроить к Дню города.

Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка по улице Белана должны были обустроить к Дню города. Таким было обязательство областной и городской властей. Однако печально известный подрядчик, ООО «Строймастер», со своими обязательствами не справился. В итоге мэрия расторгла с этой организацией муниципальный контракт.

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В настоящее время городское управление строительства проводит новые торги на поиск организации, которая завершит работы.

Как сообщила GOROD48 пресс-служба администрации Липецка, на объекте предстоит закончить укладку плитки в пешеходных зонах, заасфальтировать велодорожки, устроить прорезиненное покрытие на спортивной площадке, озеленить сквер, смонтировать оборудование для уличной гимнастики и установить малые архитектурные формы – лавочки и урны.

Начальная цена контракта – более 28,5 млн рублей. После определения победителя и подписания контакта ориентировочно в середине октября новый подрядчик приступит к работам, чтобы завершить их к концу года.
594
#благоустройство
1

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