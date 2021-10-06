Общество
сегодня, 11:28
Липецкий аэропорт купит трап со скидкой 20%
За право поставить технику боролись четыре компании.
Областное государственное казенное предприятие «Липецкий аэропорт» провело тендер на закупку нового трапа. За оборудование аэропорт был готов заплатить 13 714 750 рублей. На торги вышли четыре подрядчика — компании из Москвы, Хабаровска и Ростова-на-Дону. С понижением цены на 20% от стартовой суммы победила организация из Москвы. Сумма сделки составит 8,6 млн рублей. Этот подрядчик должен будет доставить трап в липецкий аэропорт в течение 180 дней с момента заключения контракта.
Напомним, ранее, в 2018 году, аэропорт уже закупал аналогичный самоходный трап, но теперь его стало не хватать. Причина — значительно возросший пассажиропоток. Новый трап нужен аэропорту для обслуживания возросшего числа рейсов и, соответственно, пассажиров. Его наличие — выполнение требований для организации перевозок.
Напомним, пассажиропоток аэропорта «Липецк» по сравнению с 2020 годом увеличился в четыре раза. За первые девять месяцев 2020 года было перевезено всего 26800 человек, за январь-сентябрь 2021 — уже более сотни тысяч пассажиров.
Многократное увеличение пассажиропотока связывают с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минводы, добавились перелеты в Казань. В апреле появилась возможность прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу. Летом запустили рейсы в страны Средней Азии, в сентябре — в Египет.
Напомним, ранее, в 2018 году, аэропорт уже закупал аналогичный самоходный трап, но теперь его стало не хватать. Причина — значительно возросший пассажиропоток. Новый трап нужен аэропорту для обслуживания возросшего числа рейсов и, соответственно, пассажиров. Его наличие — выполнение требований для организации перевозок.
Напомним, пассажиропоток аэропорта «Липецк» по сравнению с 2020 годом увеличился в четыре раза. За первые девять месяцев 2020 года было перевезено всего 26800 человек, за январь-сентябрь 2021 — уже более сотни тысяч пассажиров.
Многократное увеличение пассажиропотока связывают с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минводы, добавились перелеты в Казань. В апреле появилась возможность прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу. Летом запустили рейсы в страны Средней Азии, в сентябре — в Египет.
Васёчкин
Антошка с ложкой
Другого не дано.