Происшествия
сегодня, 11:20
В Липецке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Пострадала 16-летняя девочка.
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Сегодня в Липецке на улице Водопьянова в районе остановке 23-й микрорайон столкнулись два автобуса 378-го маршрута.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, автобусы двигались в попутном направлении, один их них ехал пустым, другой — с пассажирами. Автобус с 10 пассажирами догнал впереди идущий автобус.
В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка — у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ссадина на губах.
Пассажир
Древний
маршрука 303
Ком Ментарий