В Липецке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Пострадала 16-летняя девочка.

Сегодня в Липецке на улице Водопьянова в районе остановке 23-й микрорайон столкнулись два автобуса 378-го маршрута.









Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, автобусы двигались в попутном направлении, один их них ехал пустым, другой — с пассажирами. Автобус с 10 пассажирами догнал впереди идущий автобус.В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка — у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ссадина на губах.