Происшествия

сегодня, 11:20

В Липецке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

4 2316
#ДТП
2

Пострадала 16-летняя девочка.

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Сегодня в Липецке на улице Водопьянова в районе остановке 23-й микрорайон столкнулись два автобуса 378-го маршрута.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, автобусы двигались в попутном направлении, один их них ехал пустым, другой — с пассажирами. Автобус с 10 пассажирами догнал впереди идущий автобус.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка — у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ссадина на губах.
4 2316
#ДТП
2

Комментарии (4)

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Пассажир

26 минут назад
Водители ругались на каждой остановке. Первый обогнал и специально подрезал второй автобус. Конкуренция за пассажиров.
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Древний

31 минуту назад
Где прокуратура? Ужас что творится!! Водители внаглую говорят что мер и губернатор им не указ???????
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маршрука 303

50 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком!!
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Ком Ментарий

сегодня, 11:32
Понаберут по объявлениям. Ни умения, ни стажа, ни классности.
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