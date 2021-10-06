Общество

9 минут назад

Михаил Мишустин наградил учителя и психолога из Липецкой области

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#учитель #школа
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Михаил Мишустин наградил учителя и психолога из Липецкой области

Награды вручили в День учителя.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в День учителя в России вручают премии Правительства России в области образования. Преподавателей и ученых награждают за вклад в развитие педагогики, за создание эффективных технологий обучения, за подготовку учебников.

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В этом году премию присудили директору липецкого Центра «СемьЯ», кандидату психологических наук Оксане Драгановой, а учитель английского языка из Добровского района Александр Кошевец награжден почетной грамотой Правительства России за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу.

Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, vk.com/edu48
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#учитель #школа
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