Михаил Мишустин наградил учителя и психолога из Липецкой области

Награды вручили в День учителя.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в День учителя в России вручают премии Правительства России в области образования. Преподавателей и ученых награждают за вклад в развитие педагогики, за создание эффективных технологий обучения, за подготовку учебников.









В этом году премию присудили директору липецкого Центра «СемьЯ», кандидату психологических наук Оксане Драгановой, а учитель английского языка из Добровского района Александр Кошевец награжден почетной грамотой Правительства России за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу.





Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, vk.com/edu48

