Липчан просят забрать брошенные иномарки

С начала месяца во дворах обнаружили три врастающих в землю автомобиля.

Сотрудники управления Советского округа во время рейдов по липецким дворам нашли очередную партию автохлама. Брошенные разукомплектованные автомобили занимают места в жилых районах. С начала месяца обнаружили три иномарки, врастающие в землю.



Разбитый «Сhevrolet Aveo» брошен возле дома №1 по улице Артемова в микрорайоне «Елецкий». Сгоревший «Ford Focus» ждет своей участи у дома №101 по улице Первомайской. Серый «Audi» врастает в асфальт на парковке у областной стоматологической поликлиники на улице Циолковского.



Владельцам иномарок дан месяц на то, чтобы они убрали машины. В случае невыполнения требования машины будут принудительно перемещены на штраф-стоянку с последующей утилизацией в доход бюджета.



Телефоны для получения информации 30-94-84, 30-94-94.





