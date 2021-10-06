Общество

25 минут назад

Липчан просят забрать брошенные иномарки

3 588
#автобус #транспорт

С начала месяца во дворах обнаружили три врастающих в землю автомобиля.

Сотрудники управления Советского округа во время рейдов по липецким дворам нашли очередную партию автохлама. Брошенные разукомплектованные автомобили занимают места в жилых районах. С начала месяца обнаружили три иномарки, врастающие в землю.

Разбитый «Сhevrolet Aveo» брошен возле дома №1 по улице Артемова в микрорайоне «Елецкий». Сгоревший «Ford Focus» ждет своей участи у дома №101 по улице Первомайской. Серый «Audi» врастает в асфальт на парковке у областной стоматологической поликлиники на улице Циолковского.

Владельцам иномарок дан месяц на то, чтобы они убрали машины. В случае невыполнения требования машины будут принудительно перемещены на штраф-стоянку с последующей утилизацией в доход бюджета.

Телефоны для получения информации 30-94-84, 30-94-94.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
3 588
#автобус #транспорт

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дед Макар

8 минут назад
если хозяева этих авто не найдутся предлагаю передать эти машины в гараж мэрии. Пусть НА ЭТИХ авто ездят наши слуги, а "камри" продадут
ответить

1

13 минут назад
Лавочница, вот да! Я помочусь посреди улицы, а ты не в здумай убирать мое имущество, мочу, с тротуара! Где хочу, мочу
ответить

Лавочница

22 минуты назад
Никто не имеет никакого права грабить чужое имущество!
ответить

Еще в рубрике

Названа причина раздражающей водителей утренней пробки
#пробка #транспорт
Названа причина раздражающей водителей утренней пробки

7 минут назад

Общество
Михаил Мишустин наградил учителя и психолога из Липецкой области
#учитель #школа
Михаил Мишустин наградил учителя и психолога из Липецкой области

9 минут назад

Общество
Липчан будут прививать от COVID-19 на почте
#коронавирус #вакцина
18
Липчан будут прививать от COVID-19 на почте

47 минут назад

Общество
Вандалы порезвились на проспекте Победы
#вандализм #благоустройство
18
Вандалы порезвились на проспекте Победы

сегодня, 10:04

Общество
Липецкая область возглавила рейтинг цифровой трансформации
#рейтинг #цифровизация
7
Липецкая область возглавила рейтинг цифровой трансформации

сегодня, 09:57

Общество
На время реконструкции теплосети в двух десятков домов отключат отопление
#отопление
4
На время реконструкции теплосети в двух десятков домов отключат отопление

сегодня, 09:07

Общество