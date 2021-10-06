Общество
сегодня, 10:04
Вандалы порезвились на проспекте Победы
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Ночью неизвестные опрокинули огромные уличные вазы с цветами.
Сегодня ночью неизвестные перевернули уличные вазы с цветами, установленные возле сетевого магазина на проспекте Победы. Итогом нашествия вандалов стали кучи земли на тротуарной плитке и погибшие, видимо, растения. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявлений о порче имущества от собственника на этот момент не поступало.
Напомним, вандалы ранее наведались в подземный переход на площади Металлургов. Злоумышленники выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. Скорее всего их своровали, чтобы сдать на металлолом. Сейчас в управлении главного смотрителя подсчитывают ущерб и готовят заявление в полицию.
Напомним, вандалы ранее наведались в подземный переход на площади Металлургов. Злоумышленники выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. Скорее всего их своровали, чтобы сдать на металлолом. Сейчас в управлении главного смотрителя подсчитывают ущерб и готовят заявление в полицию.
18 1136
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Нардеп
Да вот, ещё
Серж
ага
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гость
*****
Какая
Лавочница
Швондер