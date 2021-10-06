Общество

сегодня, 10:04

Вандалы порезвились на проспекте Победы

18 1136
#вандализм #благоустройство
3

Ночью неизвестные опрокинули огромные уличные вазы с цветами.

Сегодня ночью неизвестные перевернули уличные вазы с цветами, установленные возле сетевого магазина на проспекте Победы. Итогом нашествия вандалов стали кучи земли на тротуарной плитке и погибшие, видимо, растения. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявлений о порче имущества от собственника на этот момент не поступало.



Напомним, вандалы ранее наведались в подземный переход на площади Металлургов. Злоумышленники выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. Скорее всего их своровали, чтобы сдать на металлолом. Сейчас в управлении главного смотрителя подсчитывают ущерб и готовят заявление в полицию.
18 1136
#вандализм #благоустройство
3

Комментарии (18)

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Нардеп

2 минуты назад
Так на Пятерочке есть камеры, где видео с них, там все видно будет.
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Да вот, ещё

2 минуты назад
Птичка рядом со столбом пролетела, ну или отдохнуть присела, а столб возьми, да упади.
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Серж

13 минут назад
*****, Откуда ты знаеш что это дети, а?
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ага

14 минут назад
*****, ага, совсем распоясались, потому что про них только пишут и больше ничего, отлавливать их пора и сажать за решетку
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гость

16 минут назад
Швондер, люди показывают свое скудоумие, а не отношение к власти!
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гость

16 минут назад
Лавочница, а они там должны быть? Ерунду не пишите..
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*****

26 минут назад
Опять, понять и простить? Они же дети?
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Какая

29 минут назад
комфортная и доступная среда создана для....вандалов)))).
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Лавочница

33 минуты назад
Люди мстят за полное отсутствие на отремонтированном проспекте Победы подземных пешеходных переходов. Теперь пешеходам несколько минут приходится ждать зеленого света светофора. Позор!
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Швондер

34 минуты назад
Люди показывают своё отношение к власти,!
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