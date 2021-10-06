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Липецкая область возглавила рейтинг цифровой трансформации

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#рейтинг #цифровизация
Липецкая область возглавила рейтинг цифровой трансформации

Успехи региона отметили в правительстве России.

Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября 2021 года возглавила Липецкая область, сообщает сайт правительства России. На втором месте – Тульская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем – Нижегородская область. Об этом сообщил заместитель председателя Пправительства Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации регионов.

- Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперёд по цифровой трансформации отраслей. Во многом качественный рост обусловлен подготовкой по поручению президента Владимира Путина стратегий цифровой трансформации. Это помогло систематизировать знания и наладить работу , – сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что вслед за региональными стратегиями цифровой трансформации, которые по поручению президента были утверждены до 1 сентября этого года, свои ведомственные планы и проекты цифровой трансформации подготовили более 1,6 тыс. региональных органов исполнительной власти.


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#рейтинг #цифровизация

Комментарии (7)

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Ответ туфтологу

8 минут назад
Туфтолог уровня Бог, )))) Это рейтинг среди РЕГИОНОВ, а Москва - это не регион, это отдельное государство.
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гость

15 минут назад
10.40. Время единого оповещения населения. Учения? Где? Даже телевидение это сделало. Где Липецкая область???
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Туфтолог уровня Бог

24 минуты назад
Да уж, с терминалами оплаты не хорошо получилось как то. Стесняюсь спросить, в той же не к столу будет упомянуто Москве, судя по этому рейтингу все намного хуже?)))))
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Попсикакий

25 минут назад
А правда что еду можно заказывать по телефону? Да, но выдавать будут по телевизору
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Мизантроп

31 минуту назад
Липецк возглавит рейтинг деградации! 142%
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Житель

49 минут назад
Смешно, очередные приписки! У нас даже камеры не могут нормальные поставить, чтобы вандалов отлавливать!
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Первое место ?!?! За что ?!?!

51 минуту назад
А в правительстве РФ знают о коллапсе с безналичной оплатой проезда в Липецкой области с 16 сентября ?!?! Цифровая зрелость ? Где ? В Липецкой области ?!?! Здесь НЕТ специалистов, способных создать, наладить, отладить работоспособную систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте ! А вообще-то, возможно, такой цели нет вообще, т.к. ловить рыбу (читай - бабло) в мутной воде гораздо сподручнее...
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