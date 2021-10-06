Липецкая область возглавила рейтинг цифровой трансформации

Успехи региона отметили в правительстве России.

Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября 2021 года возглавила Липецкая область, сообщает сайт правительства России. На втором месте – Тульская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем – Нижегородская область. Об этом сообщил заместитель председателя Пправительства Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации регионов.



- Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперёд по цифровой трансформации отраслей. Во многом качественный рост обусловлен подготовкой по поручению президента Владимира Путина стратегий цифровой трансформации. Это помогло систематизировать знания и наладить работу , – сказал Дмитрий Чернышенко.



Дмитрий Чернышенко добавил, что вслед за региональными стратегиями цифровой трансформации, которые по поручению президента были утверждены до 1 сентября этого года, свои ведомственные планы и проекты цифровой трансформации подготовили более 1,6 тыс. региональных органов исполнительной власти.





