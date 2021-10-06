Здоровье

сегодня, 09:39

В Липецке отравилась грибами семья из Мичуринска

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#грибы #отравление
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В Липецке отравилась грибами семья из Мичуринска

Мужчина и женщина ели курятники.

Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, вчера с отравлением грибами туда поступили ещё два человека — мужчина и женщина, которым около 40 лет. Это семья с мичуринской пропиской, но госпитализировали их из Липецка. Жертвы «тихой охоты» говорят, что собирали и ели курятники.

Напомним, в Липецкой области от отравления грибами в этом сезоне уже умер 66-летний мужчина. Скорее всего, в лукошко, а потом в тарелку к нему попали бледные поганки, хотя собирал он рядовки.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
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#грибы #отравление
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Комментарии (3)

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Горожанин

35 минут назад
Какие грибочки хорошие на фото ...
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Город

56 минут назад
Собирают какие то сомнительные грибы.
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Лесник

сегодня, 09:53
А мухоморов не было что ли? Собираю всякую хрень!
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