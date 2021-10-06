В Липецке отравилась грибами семья из Мичуринска

Мужчина и женщина ели курятники.

Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, вчера с отравлением грибами туда поступили ещё два человека — мужчина и женщина, которым около 40 лет. Это семья с мичуринской пропиской, но госпитализировали их из Липецка. Жертвы «тихой охоты» говорят, что собирали и ели курятники.



Напомним, в Липецкой области от отравления грибами в этом сезоне уже умер 66-летний мужчина. Скорее всего, в лукошко, а потом в тарелку к нему попали бледные поганки, хотя собирал он рядовки.



По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.