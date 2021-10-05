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34 минуты назад

Фонд «Милосердие» передал малообеспеченным семьям детское питание

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#благотворительность #Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» передал малообеспеченным семьям детское питание

Детское питание от благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» разъехалось по районам Липецкой области. Общий объем в этот раз составил 80 тонн. В рамках акции «Время добра» молочная продукция, фруктовое и овощное пюре, соки регулярно передаются малообеспеченным семьям региона. 


По несколько раз в месяц такую помощь получают более 1400 малообеспеченных семей с маленькими детьми. Нередко продукты передаются многодетным, неполным семьям, а также семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья.  

«Когда мы начинали эту акцию, не ожидали, с каким воодушевлением ее встретят наши подопечные. Сейчас в адрес фонда нередко приходят искренние слова благодарности от многодетных мам за эту помощь. Продукты получают сотни малообеспеченных семей, среди них есть и такие, где воспитывают по шесть-семь детей, в самой многодетной -  даже одиннадцать детей», - комментирует директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.
    
Акцию «Время добра» фонд «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», проводит совместно с компанией «Прогресс» с 2020 года. Помимо этой акции фонд постоянно работает по еще нескольким социальным программам поддержки семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этой работе около 3000 детей в Липецкой области получают востребованную помощь.  

В Липецке более 300 жителей из числа малообеспеченных, многодетных семей, одиноких пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание. Обеды ежегодно предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс». 

Материальная помощь от «Милосердия» в связи с трудными жизненными ситуациями в течение года выделяется более 100 семьям. Часто родители на эти средства приобретают детскую одежду и школьные принадлежности.  Кроме этого сладкие новогодние подарки специалисты фонда традиционно передают в адрес более 1500 детей из нуждающихся семей.

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#благотворительность #Фонд «Милосердие»

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