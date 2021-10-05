Общество

57 минут назад

Липецкая вечЁрка: штрафы за отсутствие прививок, транспортные скандалы и День учителя

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: штрафы за отсутствие прививок, транспортные скандалы и День учителя

Сегодня, 5 октября, санитарные врачи рассказали, кого и как будут штрафовать за отсутствие прививок от COVID-19, водители выгоняют пассажиров из автобусов, и липчане вспомнили о своих любимых учителях.

За отсутствие прививок от COVID-19 начнут штрафовать с 1 декабря. Список организаций, сотрудники которых должны сделать прививки, можно посмотреть здесь.

Покупать сертификат о вакцинации опасно. Против врача, которая торговала липовыми прививками, возбудили уголовное дело.

За последние сутки медики выявили 246 новых случаев COVID-19. Это немногим меньше рекорда, который зафиксировали 9 июля 2021 года — 252 случая.

Поэтому в данковском роддоме решили открыть еще один коронавирусный госпиталь. С учетом переоборудованного санатория «Липецк» в регионе будет 2 600 коек для лечения коронавирусных больных. Это на 200 больше, чем было на пике заболеваемости во вторую волну.

Сотрудники бригад скорой помощи, как накануне пообещал губернатор Игорь Артамонов, получат прибавку к зарплате уже в ноябре.

Оплата проезда в липецком общественном транспорте теперь как игра в рулетку: оплатишь — не оплатишь. А если не оплатишь, водитель может и обматерить, и выгнать из автобуса. Дарина сегодня оплатила проезд телефоном и  нарвалась на нецензурные ругательства. Ольга попыталась заплатить новой льготной транспортной картой — так ее вообще выгнали из автобуса.

Из-за чехарды с транспортными картами сотрудники областного управления соцзащиты начали принимать заявления на возврат средств со старых транспортных карт. Их можно подать в любое МФЦ. Работу старой системы оплаты проезда не могут наладить с середины сентября. А зачем менять-то надо было?!

Сегодня День учителя. GOROD48 попросил липчан рассказать о своих любимых педагогах.
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#вечЁрка

Комментарии (2)

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Электорат

46 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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60+

49 минут назад
Транспортными картами чехарда это мафия липецких чиновников .
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