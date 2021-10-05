В Липецке насмерть разбился мужчина

Трагедия произошла на улице Кривенкова.

























Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.





Фото - instagram.com/gala_provans



Сегодня днём в Липецке на улице Кривенкова, 11 в результате падения с высоты погиб мужчина.