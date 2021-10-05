Происшествия

сегодня, 15:34

В Липецке насмерть разбился мужчина

4 3822
#падение с высоты
4
В Липецке насмерть разбился мужчина

Трагедия произошла на улице Кривенкова.

Сегодня днём в Липецке на улице Кривенкова, 11 в результате падения с высоты погиб мужчина. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Фото - instagram.com/gala_provans
4 3822
#падение с высоты
4

Комментарии (4)

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Седой с ЛТЗ

4 минуты назад
Из этого дома с определенным постоянством падают люди. Это третий случай точно. Да, в народе его называют ментовской.
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1139+637

10 минут назад
В итоге один лишний
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мысли в слух

38 минут назад
Осень! Сезон падений с высоты...
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"майор шилов"

56 минут назад
в этом доме менты квартиры получали
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