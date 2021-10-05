Происшествия
сегодня, 15:34
В Липецке насмерть разбился мужчина
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Трагедия произошла на улице Кривенкова.
Сегодня днём в Липецке на улице Кривенкова, 11 в результате падения с высоты погиб мужчина.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Фото - instagram.com/gala_provans
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