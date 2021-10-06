Доброе утро, Липецк!

Как говорится, среда пришла — неделя прошла. Вот мы и добрались до экватора рабочей недели. Сегодня, 6 октября, в Липецке ожидается солнечная погода. В городе сегодня будет тренировка системы ГО и ЧС — не пугайтесь рёва сирен. Школьники и студенты разгадают тайны Петра I. В Липецке сегодня наградят самых активных участников большого субботника. Наших хоккеистов сегодня можно поддержать у большого экрана. От липчан ждут замечаний на проект реконструкции ЦУМа.

Погода



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.



День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.



Дороги



Дорожники начали ремонт улицы Зои Космодемьянской. Здесь срежут старое полотно и уложат новое покрытие. Общая площадь работ – почти восемь тысяч квадратных метров. Движение здесь идет по одной полосе в каждом направлении, поэтому работать будут только по ночам.



ЛипецкЯндекс.Карты





Быстрый завтрак



Рецептом быстрого и вкусного начала дня делится Дарья.



View this post on Instagram Публикация от (@darya_rodivilova)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатные прививки



В среду, 6 октября, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в торговых центрах «Москва» и «Малибу».



View this post on Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Творить историю



Продолжается набор волонтеров на организацию переписи населения.



View this post on Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



«Внимание! Внимание!...»



6 октября будет проводится всероссийская комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Сегодня с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители со словами «Внимание всем!», а с 10:43 до 10:44 в эфирных каналах теле- и радиовещания появится проверочный сигнал со словами «Техническая проверка».



Петровский квест



Сегодня в 14:00 в ГДМ «Октябрь» начнется исторический квест «Дела Петра Великого». Его пройдут команды школьников и студентов. В ходе квеста игроки узнают о традициях и законах, которые ввел российский император, а также увлечениях Петра I и его любимом танце.



Новый ЦУМ



Департамент градостроительства и архитектуры предлагает высказаться по поводу нового облика ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту







Чествование лучших



6 октября в ДК «Городской» состоится торжественное награждение самых активных участников экологической акции «Кубок чистоты». Большой субботник шел в Липецке несколько дней. За это время волонтеры и активист очистили от мусора множество площадок, в том числе — участки в Каменном логу.



Болеем за наших



Сегодня наши хоккеисты на льду «Звёздного» сыграют с командой «Металлург» из Череповца. Зрителей на трибунах не будет из-за коронавирусных ограничений. Но болельщики могут поддержать МХК «Липецк» у большого экрана на фасаде ДС. Начало игры — в 18:30.



Новая выставка



В галерее «Буксир» работает новая выставка - «Времена года» художника Василия Колдина. Вход свободный.







Эра красивых картинок



В это сложно поверить, но приложению Instagram сегодня стукнуло уже 11 лет. Сервис задумывали как соцсеть красивых картинок, но сегодня сеть, кажется, проникла в другие сферы интересов: там можно искать рецепты, вдохновляться снимками чужой красивой жизни, зарабатывать и даже искать друзей. В общем, Instagram стал классической соцсетью. Про них уже даже снимают фильмы.



«Инсталайф» (сериал 2021, 16+). История о пяти московских подругах: Оле − пробивной девушке из провинции, Ире − страдающей после разрыва отношений с очередным парнем, Веронике − доброй и веселой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом, Алене − молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе, Кате − влюбленной в женатого мужчину. По сюжету, девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Instagram, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте.





«Профиль»(2021, 16+). Британская журналистка, работающая под прикрытием, внедряется в систему пропаганды террористической группировки, которая привлекает в свои ряды все больше молодых европейских женщин. Ежедневные контакты с вербовщиками террористов затягивают ее.





«Отрыв» (2020, 18+). Сатира-ужастик про молодого парня, безуспешно пытающегося на протяжении 10 лет стать популярным видеоблогером. Однако, все его попытки разбиваются о суровую реальность, и ролики не набирают даже сотни просмотров. В итоге главный герой слетает с катушек и, работая таксистом, начинает убивать своих клиентов.







Главное фото:



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.Дорожники начали ремонт улицы Зои Космодемьянской. Здесь срежут старое полотно и уложат новое покрытие. Общая площадь работ – почти восемь тысяч квадратных метров. Движение здесь идет по одной полосе в каждом направлении, поэтому работать будут только по ночам.Рецептом быстрого и вкусного начала дня делится Дарья.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В среду, 6 октября, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в торговых центрах «Москва» и «Малибу».Продолжается набор волонтеров на организацию переписи населения.6 октября будет проводится всероссийская комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Сегодня с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители со словами «Внимание всем!», а с 10:43 до 10:44 в эфирных каналах теле- и радиовещания появится проверочный сигнал со словами «Техническая проверка».Сегодня в 14:00 в ГДМ «Октябрь» начнется исторический квест «Дела Петра Великого». Его пройдут команды школьников и студентов. В ходе квеста игроки узнают о традициях и законах, которые ввел российский император, а также увлечениях Петра I и его любимом танце.Департамент градостроительства и архитектуры предлагает высказаться по поводу нового облика ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту proekt@lipetskcity.ru 6 октября в ДК «Городской» состоится торжественное награждение самых активных участников экологической акции «Кубок чистоты». Большой субботник шел в Липецке несколько дней. За это время волонтеры и активист очистили от мусора множество площадок, в том числе — участки в Каменном логу.Сегодня наши хоккеисты на льду «Звёздного» сыграют с командой «Металлург» из Череповца. Зрителей на трибунах не будет из-за коронавирусных ограничений. Но болельщики могут поддержать МХК «Липецк» у большого экрана на фасаде ДС. Начало игры — в 18:30.В галерее «Буксир» работает новая выставка - «Времена года» художника Василия Колдина. Вход свободный.В это сложно поверить, но приложению Instagram сегодня стукнуло уже 11 лет. Сервис задумывали как соцсеть красивых картинок, но сегодня сеть, кажется, проникла в другие сферы интересов: там можно искать рецепты, вдохновляться снимками чужой красивой жизни, зарабатывать и даже искать друзей. В общем, Instagram стал классической соцсетью. Про них уже даже снимают фильмы.«Инсталайф» (сериал 2021, 16+). История о пяти московских подругах: Оле − пробивной девушке из провинции, Ире − страдающей после разрыва отношений с очередным парнем, Веронике − доброй и веселой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом, Алене − молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе, Кате − влюбленной в женатого мужчину. По сюжету, девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Instagram, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте.«Профиль»(2021, 16+). Британская журналистка, работающая под прикрытием, внедряется в систему пропаганды террористической группировки, которая привлекает в свои ряды все больше молодых европейских женщин. Ежедневные контакты с вербовщиками террористов затягивают ее.«Отрыв» (2020, 18+). Сатира-ужастик про молодого парня, безуспешно пытающегося на протяжении 10 лет стать популярным видеоблогером. Однако, все его попытки разбиваются о суровую реальность, и ролики не набирают даже сотни просмотров. В итоге главный герой слетает с катушек и, работая таксистом, начинает убивать своих клиентов.Главное фото: bazhena_ninova