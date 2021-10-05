Общество

сегодня, 13:34

Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки

7 407
#мусор #ТБО #раздельный сбор
Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки

На деньги из федерального бюджета должны закупить новые контейнеры для ТБО.

Правительство выделило 1 млрд рублей из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает кабинет министров. Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов.

В перечень этих регионов вошла и Липецкая область. Наша область получит на закупку контейнеров 3,3 млн рублей. В Воронежскую область на аналогичные цели направят 138 млн рублей (максимум по России), в Курскую — 11,1 млн рублей, а в Белгородскую — 9,5 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья на закупку новых контейнеров финансирования не получит только Тамбовская область.

Наибольшее финансирование получат, помимо Воронежской области, такие регионы, как Тверская (66,3 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей), Брянская (42,5 млн рублей), Новосибирская (39,6 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Республика Ингушетия (33,9 млн рублей).

В правительстве отмечают, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора.
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#мусор #ТБО #раздельный сбор

Комментарии (7)

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Лена

24 минуты назад
Когда Рошен закрыли думала пойти на Экопром съездили с подругой на 35-ом автобусе туда это АД за такой труд нужно платить 50 000 тыс не меньше вонь пыль кошмар какой-то устроилась на Экоптицу ледник ужасный но уж лучше чем эта вонь и пыль.
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Вася

28 минут назад
Проблема сортировки мусора стоит острее чем ковидла.
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Санчо

38 минут назад
Мне кажется здесь идет процесс высасывания денег с населения ПО-КОРОЛЕВУ, сейчас по АРТАМОНОВУ. Недавно платили по 50 рублей за вывоз мусора, сейчас по 350 рублей. Плюс дотация МЛН. руб. от правительства. КОМУ мы платим. ПЛАТИТЕ НАРОДУ ЗА СБОР РАЗДЕЛЬНОГО МУСОРА (выдавая бесплатно одноразовые пакеты) и все станет на свои места. Я собрал пакеты с о стеклом, пласмассой, жестянными баночками, бумагой и пришел к автомату для приема. Сдал и получил за это. Все какой ум надо. ПРОСТО ВСЕЙ НАШЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ВЛАСТИ ЭТО НЕ НАДО ! Рядом с ними очень много приемных пунктов ( их ДРУЗЬЯ по корману). НАДО ДУМАТЬ и РЕШАТЬ ВОПРОС !!!!!
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Липчанин

сегодня, 14:03
Да сколько бабла им не давай, все будет МАЛО!
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Щас тебе

сегодня, 13:57
житель города, понаставят контейнеров, и будешь сортировать мусор за адекватный тариф. А Учередитель АО "ЭКОПРОМ-ЛИПЕЦК" АРАКЕЛЯН ГАМЛЕТ АРТЮШАЕВИЧ и генеральный директор САРОЯН СЕЙРАН ВАЧАГАНОВИЧ с доходом за 2020 год порядка 986,5 миллиона рублей и показанной прибылью 172,6 миллиона будет руки потирать и приговаривать: какой же житель города молодец, платит мне да еще и работу за меня делает.
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Сырский рудник

сегодня, 13:47
Толку от этого? Камеры обещали поставить. Мусоровоз не может забрать мусор из-за припаркованных рядом машин. Деньги уйдут в никуда .
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житель города

сегодня, 13:40
доволен мусор вывозят хорошо но несколько смущает двух кратное уменьшение контейнеров раньше у нас было их 8 сейчас только 4 а с другой стороны дома где было 6 вообще 3 стало но мусор вывозят хорошо а мусора мы носим немерено по этому тариф считаю адекватным.
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