Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки

На деньги из федерального бюджета должны закупить новые контейнеры для ТБО.

Правительство выделило 1 млрд рублей из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает кабинет министров. Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов.



В перечень этих регионов вошла и Липецкая область. Наша область получит на закупку контейнеров 3,3 млн рублей. В Воронежскую область на аналогичные цели направят 138 млн рублей (максимум по России), в Курскую — 11,1 млн рублей, а в Белгородскую — 9,5 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья на закупку новых контейнеров финансирования не получит только Тамбовская область.



Наибольшее финансирование получат, помимо Воронежской области, такие регионы, как Тверская (66,3 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей), Брянская (42,5 млн рублей), Новосибирская (39,6 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Республика Ингушетия (33,9 млн рублей).



В правительстве отмечают, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора.