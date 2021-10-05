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15 минут назад

НЛМК улучшил коррозионные свойства оцинкованного проката

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#прокат
НЛМК улучшил коррозионные свойства оцинкованного проката
Новолипецкий металлургический комбинат начал отгрузку нового продукта для строительной отрасли и электротехнической промышленности - оцинкованного проката с более стойким к коррозии и экологичным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НЛМК».

Тонкое органическое покрытие наносится на металл после оцинкования и обеспечивает 3-х кратное увеличение коррозионной стойкости металла по сравнению с традиционной технологией. Такой эффект достигается за счет использования антикоррозионных пигментов на основе более безопасных по сравнению с покрытиями на основе хрома химических соединений. Дополнительными преимуществами нового покрытия являются большая устойчивость к штамповке и формованию, лучшая свариваемость и окрашиваемость металла.  

Объем производства нового продукта составит около 100 тыс. т в год.

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#прокат

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