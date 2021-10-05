НЛМК улучшил коррозионные свойства оцинкованного проката

Новолипецкий металлургический комбинат начал отгрузку нового продукта для строительной отрасли и электротехнической промышленности - оцинкованного проката с более стойким к коррозии и экологичным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НЛМК».



Тонкое органическое покрытие наносится на металл после оцинкования и обеспечивает 3-х кратное увеличение коррозионной стойкости металла по сравнению с традиционной технологией. Такой эффект достигается за счет использования антикоррозионных пигментов на основе более безопасных по сравнению с покрытиями на основе хрома химических соединений. Дополнительными преимуществами нового покрытия являются большая устойчивость к штамповке и формованию, лучшая свариваемость и окрашиваемость металла.



Объем производства нового продукта составит около 100 тыс. т в год.



