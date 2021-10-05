Культура

30 минут назад

Липецк подарит Сербии памятник

4 138
#памятник
Липецк подарит Сербии памятник

Липецк оплатил создание памятника в честь воинов Красной Армии, погибших при освобождении сербского города во Второй мировой войне, его доставку и установку.

Как пишет ruserbia.com, Липецк подарит своему сербскому побратиму городу Крушевац памятник в честь воинов Красной Армии, погибших при освобождении этого города во Второй мировой войне.

Памятник с барельефами «Воин», «Пламя» и «Орден Победы» в ближайшее время будет установлен возле уже существующего памятника с именами погибших красноармейцев.

Липецк оплатил создание памятника, его доставку и установку, а Крушевац — подготовку площадки для памятника.

Липецк и Крушевац стали побратимами в июне 2016 года, через три года было подписано Соглашение о сотрудничестве ветеранских организаций и налажено сотрудничество торгово-промышленных палат двух городов.

Крушевац стал пятым городом-побратимом Липецка. Протокол о намерениях сотрудничества между городами подписан 17 декабря 2015 года. Крушевац - центр одноимённой общины и столица округа. Расположен в одноимённой котловине, которая лежит в долине реки Западная Морава. В средневековье Крушевац являлся главным населённым пунктом и столицей Сербии. Историческое наследие ушедших эпох представлено церковью Лазарица, руинами города царя Лазаря, звонницей и памятниками, в том числе князю Лазарю. В общине Крушевац проживает около 130 000 человек. В современном городе развиты металлообработка и химическая отрасль промышленности. Действует предприятие по изготовлению напитков, в том числе алкогольных. В городе зарегистрировано более 1000 частных компаний среднего и малого бизнеса.

Фото — Городская управа Крушеваца, ruserbia.com
4 138
#памятник

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Либерал

10 минут назад
денег полно в городе, и томик Солженицина
ответить

Билли Кид

15 минут назад
Русские и сербы братья на век!
ответить

денег полно в городе

17 минут назад
если по понятиям, то мэру Крушавца надо подогнать Мерина 600 еще от липецкой братвы
ответить

Артурчик

17 минут назад
А что город Крушавец подарит городу Липецку?
ответить

Еще в рубрике

Липчане проверят знания о народах России онлайн
#диктант #акция
12
Липчане проверят знания о народах России онлайн

03.10.2021 15:36

Общество
Fox Rock Fest 2022 открывает продажи и называет первые имена участников
#FOX ROCK FEST #фестиваль
Fox Rock Fest 2022 открывает продажи и называет первые имена участников

01.10.2021 14:50

Культура
В управлении культуры и туризма Липецкой области - новый и.о. начальника
#назначения
138
В управлении культуры и туризма Липецкой области - новый и.о. начальника

28.09.2021 12:39

Культура
Премьеру фильма «Небо» перенесли: её приурочат к годовщине гибели липецкого летчика Олега Пешкова
#фильм
19
Премьеру фильма «Небо» перенесли: её приурочат к годовщине гибели липецкого летчика Олега Пешкова

28.09.2021 12:04

Культура
Усадьба «Скорняково-Архангельское». Осенние традиции
#охота
Усадьба «Скорняково-Архангельское». Осенние традиции

28.09.2021 11:00

Культура
Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона туристов
#туризм
21
Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона туристов

27.09.2021 14:37

Культура