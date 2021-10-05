Липецк подарит Сербии памятник

Липецк оплатил создание памятника в честь воинов Красной Армии, погибших при освобождении сербского города во Второй мировой войне, его доставку и установку.
Как пишет
ruserbia.com
, Липецк подарит своему сербскому побратиму городу Крушевац памятник в честь воинов Красной Армии, погибших при освобождении этого города во Второй мировой войне.
Памятник с барельефами «Воин», «Пламя» и «Орден Победы» в ближайшее время будет установлен возле уже существующего памятника с именами погибших красноармейцев.
Липецк оплатил создание памятника, его доставку и установку, а Крушевац — подготовку площадки для памятника.
Липецк и Крушевац стали побратимами в июне 2016 года, через три года было подписано Соглашение о сотрудничестве ветеранских организаций и налажено сотрудничество торгово-промышленных палат двух городов.
Крушевац стал пятым городом-побратимом Липецка. Протокол о намерениях сотрудничества между городами подписан 17 декабря 2015 года. Крушевац - центр одноимённой общины и столица округа. Расположен в одноимённой котловине, которая лежит в долине реки Западная Морава. В средневековье Крушевац являлся главным населённым пунктом и столицей Сербии. Историческое наследие ушедших эпох представлено церковью Лазарица, руинами города царя Лазаря, звонницей и памятниками, в том числе князю Лазарю. В общине Крушевац проживает около 130 000 человек. В современном городе развиты металлообработка и химическая отрасль промышленности. Действует предприятие по изготовлению напитков, в том числе алкогольных. В городе зарегистрировано более 1000 частных компаний среднего и малого бизнеса.
Фото — Городская управа Крушеваца, ruserbia.com
Либерал
Билли Кид
денег полно в городе
Артурчик