Липецк подарит Сербии памятник

Липецк оплатил создание памятника в честь воинов Красной Армии, погибших при освобождении сербского города во Второй мировой войне, его доставку и установку.

Липецк и Крушевац стали побратимами в июне 2016 года, через три года было подписано Соглашение о сотрудничестве ветеранских организаций и налажено сотрудничество торгово-промышленных палат двух городов.







Крушевац стал пятым городом-побратимом Липецка. Протокол о намерениях сотрудничества между городами подписан 17 декабря 2015 года. Крушевац - центр одноимённой общины и столица округа. Расположен в одноимённой котловине, которая лежит в долине реки Западная Морава. В средневековье Крушевац являлся главным населённым пунктом и столицей Сербии. Историческое наследие ушедших эпох представлено церковью Лазарица, руинами города царя Лазаря, звонницей и памятниками, в том числе князю Лазарю. В общине Крушевац проживает около 130 000 человек. В современном городе развиты металлообработка и химическая отрасль промышленности. Действует предприятие по изготовлению напитков, в том числе алкогольных. В городе зарегистрировано более 1000 частных компаний среднего и малого бизнеса.





Фото — Городская управа Крушеваца, ruserbia.com