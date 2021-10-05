«Zinger» из-за ножниц засудил липчанина

В магазине предпринимателя продавали товар под известным брендом.

Арбитражный суд рассмотрел заявление питерской компании «Zinger» в адрес предпринимателя из Данкова. Представители организации, держателя бренда, потребовали от бизнесмена 60 000 рублей.



Как указано в материалах суда, причиной для тяжбы стали ножницы. 20 мая 2019 года в магазине липчанина на улице Ленина в Данкове покупателю продали ножницы, на их упаковке было нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Zinger», право на использование которого принадлежит истцу. Липецкий предприниматель не стал оспаривать нарушение использования бренда, но просил снизить сумму возмещения.



Суд удовлетворил требование частично. За продажу ножниц якобы от «Zinger» предприниматель заплатит питерской компании 10 000 рублей. К слову, сам товар стоил всего 90 рублей.