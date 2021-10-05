Общество

15 минут назад

В мэрии рассказали, когда благоустроят площадь у «Звездного»

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#«Звездный»
В мэрии рассказали, когда благоустроят площадь у «Звездного»

Ждать придется до следующего года.

Работы на площади около «Звездного» продолжаются до сих пор, хотя центр общественного пространства — фонтан, торжественно открыли еще 15 сентября. Как сообщили в городском управлении строительства, по контракту, благоустройство площади завершится в 2022 году.

Подрядчиками уже выполнен полный перечень работ, запланированных на этот год. В частности — уложена плитка перед «Звездным», проведено озеленение, обустроена центральная входная группа. Сейчас, пока позволяет погода, специалисты проводят работы из списка запланированных на 2022 год. В планах — устройство покрытия парковки по правой стороне здания и стилобатов с обеих сторон, завершение укладки тротуарной плитки за зданием, в котором расположится прокат.

Кстати, каток, который будет на месте фонтана, уже начали готовить.
192
#«Звездный»

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