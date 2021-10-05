Конфликт у кафе оказался на руку детскому саду

Пьяный мужчина обматерил сотрудников полиции и решил загладить свою вину благотворительностью.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка № 1 рассмотрел материалы уголовного дело в отношении безработного местного жителя. Мужчину обвинили в публичном оскорблении полицейских.



Конфликт между пьяным мужчиной и представителями власти произошел возле кафе «Раненбург». Сотрудники полиции заметили выпившего мужчину и решили подойти к нему. Тот явно оказался не рад вниманию со стороны лейтенанта и подполковника. Пьяный мужчина стал орать оскорбления людям в форме. На требование сотрудников полиции о прекращении своих противоправных действий и предупреждения об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, мужчина не реагировал и продолжал ругаться.



В суде мужчина сознался в преступлении и раскаялся. Он извинился перед сотрудниками и попытался загладить свою вину благотворительностью — перевел на счет детского сада «Колокольчик» 3 000 рублей. Подсудимый и его защитник просили суд прекратить уголовное дело и назначить штраф. Прокуратура выступила против ходатайства, а вот потерпевшие поддержали подсудимого.



Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в 10 000 рублей.