ПозиTиV
сегодня, 11:58
Расскажите о своем любимом учителе
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GOROD48 попросил липчан рассказать о своих любимых учителях.
В День учителя GOROD48 спросил у липчан про их любимых учителей. Горожане тут же называли имена педагогов, которые им нравились. Вне зависимости от того, как давно закончили учиться. Память о хороших людях остается навсегда.
Называли учителя второй мамой, которая помогала в трудной ситуации. Рассказывали о том, как благодаря учителю полюбили предмет, который он преподавал. Говорили об отзывчивых людях, Учителях.
Называли учителя второй мамой, которая помогала в трудной ситуации. Рассказывали о том, как благодаря учителю полюбили предмет, который он преподавал. Говорили об отзывчивых людях, Учителях.
9 497
Екатерина
Денис
цирк
Коммунист
Наган Дзержинского
Гость
яном
Так и есть
матвей