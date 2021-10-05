Расскажите о своем любимом учителе

GOROD48 попросил липчан рассказать о своих любимых учителях.

В День учителя GOROD48 спросил у липчан про их любимых учителей. Горожане тут же называли имена педагогов, которые им нравились. Вне зависимости от того, как давно закончили учиться. Память о хороших людях остается навсегда.



Называли учителя второй мамой, которая помогала в трудной ситуации. Рассказывали о том, как благодаря учителю полюбили предмет, который он преподавал. Говорили об отзывчивых людях, Учителях.