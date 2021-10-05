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сегодня, 11:58

Расскажите о своем любимом учителе

9 497
#Говорит Липецк
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GOROD48 попросил липчан рассказать о своих любимых учителях.

В День учителя GOROD48 спросил у липчан про их любимых учителей. Горожане тут же называли имена педагогов, которые им нравились. Вне зависимости от того, как давно закончили учиться. Память о хороших людях остается навсегда.

Называли учителя второй мамой, которая помогала в трудной ситуации. Рассказывали о том, как благодаря учителю полюбили предмет, который он преподавал. Говорили об отзывчивых людях, Учителях.
9 497
#Говорит Липецк
1

Комментарии (9)

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Екатерина

26 минут назад
Гость, Согласна 100%
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Денис

30 минут назад
В Липецке нет учителей, только преподаватели.
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цирк

38 минут назад
да, подмочили свой авторитет , участием в ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ ,так называемые ,,учителя,, и восстановить его на прежний уровень врятли возможно, т .е эти ,,интеллигентные,, люди остановили рост общества, им метлу под роспись доверить страшно, а тут дети-148 проц
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Коммунист

40 минут назад
Мой учитель Ильич
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Наган Дзержинского

54 минуты назад
матвей, тут, наверное, не обошлось без наезда на директора сверху, для того, чтобы на зарплаты по пятерке осталось!!!
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Гость

сегодня, 12:26
Папсеева Татьяна Васильевна. Мой любимый учитель Русского языка и литературы. 21 школа.
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яном

сегодня, 12:25
Согласна со всем , что написано и что еще напишут. Развалили лучшую школу в Липецкой области , уволили * и продолжают увольнять , учить наших детей некому , студенты не хотят брать классное руководство , а наши учителя болеют и работают на последнем издыхании и им еще за это не платят. У нас учатся дети прокуроров , вот они и должны вывести дирекцию на чистую воду. Иначе образование мы не получим , а получим новых гопников.
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Так и есть

сегодня, 12:17
Мы тоже любим одну учительницу из за которой полюбили предмет.А злых и орущих нет.
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матвей

сегодня, 12:08
Ну вот и праздник наступил , поздравляю * и желаю им здоровья. А то что происходит в 64 школе - просто геноцид учителей. З.плата за сентябрь 3-8 т.р. у учителей высшей категории , и болеют они ковидом и их еще принижают . и уничтожают. как класс интелегентности. Почему не оказалось денег на выдачу з.платы? Почему в классах по 40 человек? Это же нарушение всех законов и распоряжений президента. Для разрешения этого вопроса учителя обратились к Шмелевой- президенту общероссийского нац.фронту. Посмотрим что будет дальше
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