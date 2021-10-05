В Липецке поменяли наценки на лекарства

Теперь расчет надбавки при реализации будет рассчитан по другому принципу.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области скорректировало предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Если раньше надбавки были распределены по суммам от оптовой цены в 50 рублей, то теперь — от 100 рублей.При фактической отпускной цене производителя (без НДС) на лекарство стоимостью до 100 рублей включительно предельная надбавка составит от 12 до 27%. Для оптовых покупок надбавка будет от 12 до 17%, для розничных покупателей — от 23 до 27%.При стоимости от 100 до 500 рублей надбавка определена в пределах 10- 21%. При оптовых покупках — от 10 до 13%, при розничной продаже — от 18 до 21%. Если отпускная цена на препарат у производителя составляет более 500 рублей, то надбавка может составить от 7,2% до 15%. Для оптовиков — от 7,2 до 8%, для розничных покупателей — от 12 до 15%.Отметим, что в каждом субъекте РФ определением предельных надбавок на конечную стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важных занимается сам регион по утвержденным федеральным методикам.