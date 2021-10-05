Общество

15 минут назад

В Липецке поменяли наценки на лекарства

283
#лекарства #цена
В Липецке поменяли наценки на лекарства

Теперь расчет надбавки при реализации будет рассчитан по другому принципу.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области скорректировало предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Если раньше надбавки были распределены по суммам от оптовой цены в 50 рублей, то теперь — от 100 рублей.

было.jpg
Прежний расчет 

стало.jpg
Новый расчет

При фактической отпускной цене производителя (без НДС) на лекарство стоимостью до 100 рублей включительно предельная надбавка составит от 12 до 27%. Для оптовых покупок надбавка будет от 12 до 17%, для розничных покупателей — от 23 до 27%.

При стоимости от 100 до 500 рублей надбавка определена в пределах 10- 21%. При оптовых покупках — от 10 до 13%, при розничной продаже — от 18 до 21%. Если отпускная цена на препарат у производителя составляет более 500 рублей, то надбавка может составить от 7,2% до 15%. Для оптовиков — от 7,2 до 8%, для розничных покупателей — от 12 до 15%.

Отметим, что в каждом субъекте РФ определением предельных надбавок на конечную стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важных занимается сам регион по утвержденным федеральным методикам.
283
#лекарства #цена

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке испарилась остановка
#остановка #павильон
2
В Липецке испарилась остановка

39 минут назад

Общество
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин
#администрация Липецка #Евгений Лепекин #кадры
9
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин

сегодня, 09:22

Общество
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей
#зарплата #рейтинг
50
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей

сегодня, 08:09

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана
#Садовский #скульптор #Энгельс
3
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана

вчера, 21:10

Общество
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе
#вечЁрка #коронавирус
14
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

вчера, 20:21

Общество