Общество
15 минут назад
В Липецке поменяли наценки на лекарства
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Теперь расчет надбавки при реализации будет рассчитан по другому принципу.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области скорректировало предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Если раньше надбавки были распределены по суммам от оптовой цены в 50 рублей, то теперь — от 100 рублей.
Прежний расчет
Новый расчет
При фактической отпускной цене производителя (без НДС) на лекарство стоимостью до 100 рублей включительно предельная надбавка составит от 12 до 27%. Для оптовых покупок надбавка будет от 12 до 17%, для розничных покупателей — от 23 до 27%.
При стоимости от 100 до 500 рублей надбавка определена в пределах 10- 21%. При оптовых покупках — от 10 до 13%, при розничной продаже — от 18 до 21%. Если отпускная цена на препарат у производителя составляет более 500 рублей, то надбавка может составить от 7,2% до 15%. Для оптовиков — от 7,2 до 8%, для розничных покупателей — от 12 до 15%.
Отметим, что в каждом субъекте РФ определением предельных надбавок на конечную стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важных занимается сам регион по утвержденным федеральным методикам.
Прежний расчет
Новый расчет
При фактической отпускной цене производителя (без НДС) на лекарство стоимостью до 100 рублей включительно предельная надбавка составит от 12 до 27%. Для оптовых покупок надбавка будет от 12 до 17%, для розничных покупателей — от 23 до 27%.
При стоимости от 100 до 500 рублей надбавка определена в пределах 10- 21%. При оптовых покупках — от 10 до 13%, при розничной продаже — от 18 до 21%. Если отпускная цена на препарат у производителя составляет более 500 рублей, то надбавка может составить от 7,2% до 15%. Для оптовиков — от 7,2 до 8%, для розничных покупателей — от 12 до 15%.
Отметим, что в каждом субъекте РФ определением предельных надбавок на конечную стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важных занимается сам регион по утвержденным федеральным методикам.
283