Общество

44 минуты назад

В Липецке испарилась остановка

2 961
#остановка #павильон
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В Липецке испарилась остановка

Павильон ожидания транспорта спешно демонтировали вместе с торговыми помещениями.

Пассажиров трамвая, ожидающих его на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского, оставили без остановочного павильона. Его вместе с киосками демонтировали, буквально за один день. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, это было решением собственника торговых помещений, являвшихся частью остановочного павильона.

- Собственник остановочного павильона демонтировал комплекс в связи с истечением срока действия договора. Для повышения безопасности и комфорта липчан специалисты прорабатывают возможность замены павильона, - сообщили в мэрии.

Кто и когда будет ставить новый остановочный павильон на трамвайной остановке «Улица Космонавтов», пока неясно. Возможно, будут объявлены торги на размещение остановки с киосками, а, возможно, монтаж новой остановки ляжет на городской бюджет.
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#остановка #павильон
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Комментарии (2)

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Исследователь

21 минуту назад
Теперь я знаю, как выглядел интим-магазин и церковная лавка изнутри.
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н

26 минут назад
а кто у нас может являться собственником остановки? интересненько... што ,даже жить там можно было ?
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