В Липецке испарилась остановка

Павильон ожидания транспорта спешно демонтировали вместе с торговыми помещениями.

Пассажиров трамвая, ожидающих его на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского, оставили без остановочного павильона. Его вместе с киосками демонтировали, буквально за один день. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, это было решением собственника торговых помещений, являвшихся частью остановочного павильона.



- Собственник остановочного павильона демонтировал комплекс в связи с истечением срока действия договора. Для повышения безопасности и комфорта липчан специалисты прорабатывают возможность замены павильона, - сообщили в мэрии.



Кто и когда будет ставить новый остановочный павильон на трамвайной остановке «Улица Космонавтов», пока неясно. Возможно, будут объявлены торги на размещение остановки с киосками, а, возможно, монтаж новой остановки ляжет на городской бюджет.