Бизнес

сегодня, 09:17

Генеральный директор «Росгосстраха» награжден государственной наградой

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Генеральный директор «Росгосстраха» награжден государственной наградой

Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий Указ №558 1 октября 2021 года.

«Эту награду я, прежде всего, рассматриваю как наивысшую оценку работы всего многотысячного коллектива компании «Росгосстрах», страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны», — подчеркнул Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин.

Старейший и самый известный страховщик страны на протяжении всей столетней истории играл значимую роль в социально-экономическом развитии страны. В Великую Отечественную войну агенты Госстраха работали на неоккупированных территориях, многие работники ушли на фронт защищать нашу родину, а миллиардные сборы компании помогали пополнять государственный бюджет. Госстрах также страховал все военные поставки по программе ленд-лиза — помощи, которая шла в СССР из США.

На протяжении всего советского периода Госстрах был единственной организацией, обеспечивавшей страховую защиту имущества, жизни и здоровья граждан нашей страны. И сегодня «Росгосстрах» остается одним из лидеров российского страхового рынка, которому доверяют защиту своего финансового благосостояния миллионы россиян.

PR

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