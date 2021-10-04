Из усманской грязи машину пришлось вытаскивать спасателям

Малолитражка застряла в луже на полевой дороге и не смогла самостоятельно выехать из нее

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Сегодня в 17:31 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста № 18 села Березняговка Усманского района поступило сообщение о водителе автомобиля «Ока», которому требовалась помощь спасателей.- Мужчина застрял на полевой дороге в 2 км от населенного пункта, длительное время не мог двинуться с места и обратился в службу спасения. Незамедлительно дежурная смена выехала на оказание помощи. Спасатели с помощью троса вытянули машину из грязи и сопроводили автомобилиста до населённого пункта, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.