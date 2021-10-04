Происшествия

сегодня, 19:25

Еще одного заблудившегося грибника вывели из леса спасатели

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#заблудившиеся грибники
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Еще одного заблудившегося грибника вывели из леса спасатели

На этот раз грибник заблудился в Яманском заказнике


Сегодня  в 15:00 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста № 44 поселка Сухоборье Грязинского района поступило сообщение о том, что пожилой мужчина не может выбраться из леса.

- Мужчина далеко зашел вглубь леса и не смог самостоятельно из него выбраться. На территорию Яманского Грязинского лесничества незамедлительно выехали спасатели, которые совместно с лесниками оперативно отыскали мужчину, доставили до его  машины и показали дорогу домой, - сообщили в Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Таким образом за последние две недели спасатели разыскали в лесах Липецкой области около десятка заблудившихся грибников. Грибники теряются в лесах Добровского, Усманского, а теперь еще и Грязинского районов.

Фото: ugpss48.ru

4 705
#заблудившиеся грибники
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Комментарии (4)

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Бывает

31 минуту назад
Да как так ? У нас что тайга? А если в в лес? Их не когда не найдут! И на паркетниках по черноземью!
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fed

54 минуты назад
Ганс, точно. Никогда в жизни не терялись в лесу. Если кто и заблудится то новость была всероссийского, всесоюзного масштаба. Или люди такие пошли? Что чуть растерялся. искать дорогу не охота, думают: А, дай я спасателям наберу. Пусть найдут и дорогу покажут. Тем более пишут об этом каждый день&#34;. Кароч, как в случае с рыбаками на льдинах, стоит МЧС сделать платным спасение, перестанут сразу теряться.
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Летчик-аэронавт-подводник Бухалко-Цапок

56 минут назад
на пожарных машинах искали ?
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Ганс

сегодня, 19:44
Грибники пошли нового поколения. Блажные.
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