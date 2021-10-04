Происшествия
сегодня, 19:25
Еще одного заблудившегося грибника вывели из леса спасатели
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На этот раз грибник заблудился в Яманском заказнике
Сегодня в 15:00 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста № 44 поселка Сухоборье Грязинского района поступило сообщение о том, что пожилой мужчина не может выбраться из леса.
- Мужчина далеко зашел вглубь леса и не смог самостоятельно из него выбраться. На территорию Яманского Грязинского лесничества незамедлительно выехали спасатели, которые совместно с лесниками оперативно отыскали мужчину, доставили до его машины и показали дорогу домой, - сообщили в Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Таким образом за последние две недели спасатели разыскали в лесах Липецкой области около десятка заблудившихся грибников. Грибники теряются в лесах Добровского, Усманского, а теперь еще и Грязинского районов.
Фото: ugpss48.ru
- Мужчина далеко зашел вглубь леса и не смог самостоятельно из него выбраться. На территорию Яманского Грязинского лесничества незамедлительно выехали спасатели, которые совместно с лесниками оперативно отыскали мужчину, доставили до его машины и показали дорогу домой, - сообщили в Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Таким образом за последние две недели спасатели разыскали в лесах Липецкой области около десятка заблудившихся грибников. Грибники теряются в лесах Добровского, Усманского, а теперь еще и Грязинского районов.
Фото: ugpss48.ru
4 705
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