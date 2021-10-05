Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 5 октября. Сегодня в городе классическая осенняя погода. Врачи, как и прежде, ждут всех желающих привиться от ковида. В мэрии решили не откладывать в дальний ящик праздничные хлопоты: уже начат прием концепций дизайна новогоднего оформления города. Липчан просят высказаться насчет строительных планов. Все желающие могут оценить эффективность работы органов власти. Учителя принимают поздравления. Во вторник открывается трогательная уличная выставка.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +10 до +12 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.



День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.



Дороги



Пока не наступили холода - у дорожники страда. В ближайших планах – ремонты улиц Энгельса и Дарвина, а также отрезка Грязинского шоссе между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая жизнь».



Полезный десерт



Вкусно и сладко – не значит лишние сантиметры на талии и чувство вины за удовольствие от десерта. Не верите? Тогда обратите внимание на интересный рецепт от Али.



View this post on Instagram Публикация от Аля (@moya_dieta5)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатная вакцинация



Сегодня мобильный центр вакцинации от COVID-19 работает в офисе врача на Московской, 143. Если решите сделать там прививку – позвоните по номеру 31-55-60.



View this post on Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Любимые учителя



5 октября в областной администрации пройдет торжественный прием ко Дню учителя. Награды педагогам будет вручать губернатор. Любимых учителей можно поздравить и через флешмоб в соцсетях.







Дизайн праздника



Готовь сани летом, а новогодний дизайн – сейчас. В мэрии решили не откладывать в дальний ящик праздничные хлопоты. Уже начат прием концепций дизайна новогоднего оформления города. Если вам есть, что предложить – присылайте праздничное портфолио на



Строительные планы



Департамент градостроительства и архитектуры сегодня открывают общественные обсуждения по 30 проектам. Среди них – строительство административного здания с магазином в районе «МакДака». Замечания и предложения принимают по почте



Ваше мнение



Липчане могут принять участие в анонимном



Сердечная выставка



Сегодня в Нижнем парке состоится торжественное открытие выставки «Сердечные», приуроченной к Международному дню врача. На мероприятии будут присутствовать сами герои проекта – липецкие врачи. Проект «Сердечные» уже второй год проходит в Липецке. В новом сезоне в нем участвуют 79 врачей и 20 фотографов. Центральной идеей съемки, помимо черно-белого портрета, в этом году стала фокусировка на руках врачей за работой. Как и в прошлом году для усиления погружения организаторы смонтируют аудиозапись, собранную из голосов врачей, записанных из операционных, после смен, в передышках между приемами или после суток в «красной зоне». Ритмом для звукового сопровождения по-прежнему останется сердцебиение.



«Наша служба и опасна, и трудна…»



Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. В свой профессиональный праздник все сотрудники угрозыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе — ведомственные награды и памятные подарки. В честь праздника GOROD48 сделал подборку отличных кинопроектов про сыщиков.



«Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971-1989, 12+). Знаменитый цикл советских детективных телефильмов по сценариям Ольги и Александра Лавровых, один из самых популярных советских телесериалов. Главные герои сериала — три работника московской милиции: следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова, который преследовал цель «очеловечить» образ советского милиционера для широкой аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на профилактику преступности. Телесериал пользовался большой популярностью у телезрителей Советского Союза.





«Следствие вели…» (2006 -…, 16+). Цикл документальных передач о громких преступлениях. Повествование сопровождается рассказами о повседневной жизни в СССР. Ведущий цикла – Леонид Каневский, игравший следователя Томина в сериале «Следствие вели ЗнаТоКи». Но это, как говорится, уже совсем другая история.







«Черная кошка» (2016, 12+). Следователь Шеин (Константин Лавроненко) попадает в крупные неприятности из-за банды «оборотней» — жестких и беспринципных грабителей, орудующих в послевоенной Москве. Лариса (Екатерина Гусева), заведующая ателье, ради спасения любимого жертвует собой и сходится с высоким чиновником. Влюбленным приходится видеться украдкой — Шеин заказывает в ателье Ларисы совершенно ненужные ему костюмы ради мимолетной встречи с любимой. А банда, будоражащая столицу своими преступлениями, как выясняется, состоит вовсе не из уголовников, а из рядовых рабочих, комсомольцев, активистов, передовиков производства. Что же заставило их свернуть на эту кривую дорожку? Картина основана на реальных событиях.







Главное фото: В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +10 до +12 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.Пока не наступили холода - у дорожники страда. В ближайших планах – ремонты улиц Энгельса и Дарвина, а также отрезка Грязинского шоссе между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая жизнь».Вкусно и сладко – не значит лишние сантиметры на талии и чувство вины за удовольствие от десерта. Не верите? Тогда обратите внимание на интересный рецепт от Али.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня мобильный центр вакцинации от COVID-19 работает в офисе врача на Московской, 143. Если решите сделать там прививку – позвоните по номеру 31-55-60.5 октября в областной администрации пройдет торжественный прием ко Дню учителя. Награды педагогам будет вручать губернатор. Любимых учителей можно поздравить и через флешмоб в соцсетях.Готовь сани летом, а новогодний дизайн – сейчас. В мэрии решили не откладывать в дальний ящик праздничные хлопоты. Уже начат прием концепций дизайна новогоднего оформления города. Если вам есть, что предложить – присылайте праздничное портфолио на mugcr@yandex.ru . Лучшую концепцию новогоднего оформления города, которая будет использована при оформлении афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, а также оформления входных групп и витрин объектов торговли, липчане выберут в ходе голосования в социальных сетях.Департамент градостроительства и архитектуры сегодня открывают общественные обсуждения по 30 проектам. Среди них – строительство административного здания с магазином в районе «МакДака». Замечания и предложения принимают по почте ps-info@lipetskcity.ru Липчане могут принять участие в анонимном опросе «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов Липецкой области в 2021 году». Вопрос не очень много, все по существу – от мнения о работе мэра до оценки состояния дорог.Сегодня в Нижнем парке состоится торжественное открытие выставки «Сердечные», приуроченной к Международному дню врача. На мероприятии будут присутствовать сами герои проекта – липецкие врачи. Проект «Сердечные» уже второй год проходит в Липецке. В новом сезоне в нем участвуют 79 врачей и 20 фотографов. Центральной идеей съемки, помимо черно-белого портрета, в этом году стала фокусировка на руках врачей за работой. Как и в прошлом году для усиления погружения организаторы смонтируют аудиозапись, собранную из голосов врачей, записанных из операционных, после смен, в передышках между приемами или после суток в «красной зоне». Ритмом для звукового сопровождения по-прежнему останется сердцебиение.Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. В свой профессиональный праздник все сотрудники угрозыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе — ведомственные награды и памятные подарки. В честь праздника GOROD48 сделал подборку отличных кинопроектов про сыщиков.«Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971-1989, 12+). Знаменитый цикл советских детективных телефильмов по сценариям Ольги и Александра Лавровых, один из самых популярных советских телесериалов. Главные герои сериала — три работника московской милиции: следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова, который преследовал цель «очеловечить» образ советского милиционера для широкой аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на профилактику преступности. Телесериал пользовался большой популярностью у телезрителей Советского Союза.«Следствие вели…» (2006 -…, 16+). Цикл документальных передач о громких преступлениях. Повествование сопровождается рассказами о повседневной жизни в СССР. Ведущий цикла – Леонид Каневский, игравший следователя Томина в сериале «Следствие вели ЗнаТоКи». Но это, как говорится, уже совсем другая история.«Черная кошка» (2016, 12+). Следователь Шеин (Константин Лавроненко) попадает в крупные неприятности из-за банды «оборотней» — жестких и беспринципных грабителей, орудующих в послевоенной Москве. Лариса (Екатерина Гусева), заведующая ателье, ради спасения любимого жертвует собой и сходится с высоким чиновником. Влюбленным приходится видеться украдкой — Шеин заказывает в ателье Ларисы совершенно ненужные ему костюмы ради мимолетной встречи с любимой. А банда, будоражащая столицу своими преступлениями, как выясняется, состоит вовсе не из уголовников, а из рядовых рабочих, комсомольцев, активистов, передовиков производства. Что же заставило их свернуть на эту кривую дорожку? Картина основана на реальных событиях.Главное фото: Алевтина Шуклина