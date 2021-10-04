Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий

С начала года в Липецке обнаружено 118 подобных автомобилей.

На улице Полиграфической недавно появился и не радует глаз разукомплектованный остов легкового автомобиля. Почему его не вывезли на утилизацию?



- Автомобиль с улицы Полиграфической пострадал в ДТП. Он будет вывезен после проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, - ответили на вопрос в пресс-службе мэрии Липецка.



Сотрудниками городского департамента развития территории с начала года выявлено 118 подобных автомобилей на улицах и во дворах города. 62 разукомплектованные машины утилизированы самими владельцами, 56 будут вывезены принудительно после того, как на этот вид услуг будут проведены торги.

