Общество

22 минуты назад

Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий

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#благоустройство
Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий

С начала года в Липецке обнаружено 118 подобных автомобилей.

На улице Полиграфической недавно появился и не радует глаз разукомплектованный остов легкового автомобиля. Почему его не вывезли на утилизацию?

- Автомобиль с улицы Полиграфической пострадал в ДТП. Он будет вывезен после проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, - ответили на вопрос в пресс-службе мэрии Липецка.

Сотрудниками городского департамента развития территории с начала года выявлено 118 подобных автомобилей на улицах и во дворах города. 62 разукомплектованные машины утилизированы самими владельцами, 56 будут вывезены принудительно после того, как на этот вид услуг будут проведены торги.
520
#благоустройство

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